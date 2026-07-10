Giá heo hơi hôm nay 10.7.2026: Loanh quanh vùng giá đáy

Giá heo hơi đang ở mức thấp nhất trong năm qua ẢNH: Đ.Đ

Thị trường thịt heo sau vài phiên lao dốc đã có dấu hiệu chững lại nhưng vẫn chưa thể phục hồi và vẫn đi ngang ở vùng giá thấp nhất trong 1 năm gần đây. Tại miền Bắc, giá heo hơi vẫn duy trì quanh hai mức 65.000 đồng và 66.000 đồng/kg, mức giá này đã sụt giảm khoảng 2.000 đồng/kg so với thời điểm cách đây 1 tháng. Cụ thể, giá heo hơi tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Phú Thọ và Sơn La 65.000 đồng/kg. Trong khi đó, Quảng Ninh, Bắc Ninh, TP.Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên và Hưng Yên duy trì 66.000 đồng/kg, cao nhất cả nước.

Thị trường miền Trung - Tây nguyên cũng chưa có biến động khi giá heo hơi tiếp tục đi ngang trong khoảng 61.000 - 65.000 đồng/kg. Trong đó, Khánh Hòa tiếp tục là địa phương có giá heo thấp nhất vùng với 61.000 đồng/kg. Mức 62.000 đồng/kg được ghi nhận tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng; tiếp đến là Huế 63.000 đồng/kg. Hà Tĩnh và Quảng Trị cùng duy trì 64.000 đồng/kg. Thanh Hóa và Nghệ An vẫn là hai địa phương có giá cao nhất khu vực, cùng 65.000 đồng/kg.

Thị trường miền Nam có giá heo hơi thấp nhất cả nước, giao dịch trong khoảng 61.000 - 63.000 đồng/kg. Cụ thể, mức 61.000 đồng/kg được ghi nhận tại Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ; 62.000 đồng/kg tại Tây Ninh và Vĩnh Long. Trong khi đó, Đồng Nai và TP.HCM vẫn dẫn đầu khu vực với 63.000 đồng/kg.

Theo khảo sát, lượng thịt heo tiêu thụ tại một số chợ đầu mối giảm khoảng 10% so với giai đoạn trước, buộc thương lái và tiểu thương phải điều chỉnh lượng hàng nhập để hạn chế tồn đọng. Các chuyên gia nhận định, giá heo hơi trong ngắn hạn nhiều khả năng tiếp tục dao động trong biên độ hẹp. Thị trường hiện chịu tác động từ sức mua yếu, trong khi nguồn cung vẫn được duy trì ổn định. Diễn biến giá trong thời gian tới sẽ phụ thuộc lớn vào nhu cầu tiêu dùng, đặc biệt khi thị trường bước vào giai đoạn cao điểm tiêu thụ cuối quý 2.