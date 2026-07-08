Giá heo hơi hôm nay 8.7.2026: Trở về vùng đáy

Giá thịt heo đang tạm thời bình ổn, chưa có biến động ẢNH: Đ.Đ

Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi tạm thời ổn định trong khung giá từ 65.000 - 66.000 đồng/kg. Cụ thể, mức 66.000 đồng/kg được duy trì tại Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên và Hưng Yên. Đây cũng là mức giá cao nhất cả nước. Ở các địa phương khác như Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Phú Thọ và Sơn La, giá heo hơi ở mức 65.000 đồng/kg.

Khu vực miền Trung cũng tiếp tục giữ giá heo hơi ổn định trong sáng nay, duy trì trong khoảng 61.000 - 65.000 đồng/kg. Trong đó, Thanh Hóa và Nghệ An vẫn được thu mua ở mức 65.000 đồng/kg. Hà Tĩnh và Quảng Trị cùng 64.000 đồng/kg, trong khi Huế giữ giá 63.000 đồng/kg. Các địa phương gồm Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng tiếp tục giao dịch ở mức 62.000 đồng/kg. Riêng Khánh Hòa vẫn là địa phương có giá heo hơi thấp nhất khu vực với 61.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi phía nam cũng không ghi nhận biến động trong sáng nay và đang được mua bán trong khoảng 60.000 - 63.000 đồng/kg. Cụ thể, tại Đồng Nai và TP.HCM, giá heo hơi duy trì mức cao nhất khu vực với 63.000 đồng/kg; Tây Ninh 62.000 đồng/kg. Mức giá 61.000 đồng/kg được ghi nhận tại An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ. Hai tỉnh Đồng Tháp và Cà Mau giữ giá thấp nhất cả nước, cùng 60.000 đồng/kg.

Theo Bộ NN-MT, tình hình chăn nuôi heo hiện vẫn duy trì tăng trưởng ổn định. Tuy nhiên, chi phí thức ăn chăn nuôi, con giống và thuốc thú y vẫn ở mức cao khiến hoạt động tái đàn tại khu vực chăn nuôi nông hộ còn diễn ra thận trọng. Tại thời điểm cuối tháng 6.2026, tổng đàn heo cả nước ước tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước. Một số địa phương có số lượng đầu con tăng khá như Lâm Đồng tăng 5,5%; TP.HCM tăng 4,5%; Đồng Nai tăng 4,2%; Phú Thọ tăng 3,8%; Bắc Ninh tăng 3,1%. Tổng sản lượng thịt heo hơi xuất chuồng 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt 2,86 triệu tấn, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước; riêng quý 2 ước đạt 1,42 triệu tấn, tăng 4,7%.



