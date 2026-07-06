Giá heo hơi hôm nay 6.7.2026: Tăng nhẹ ở miền Trung

Giá heo hơi đã thoát vùng giá đáy và có dấu hiệu tăng nhẹ ẢNH: Đ.Đ

Giá heo hơi hôm nay chưa có nhiều biến động trong sáng đầu tuần. Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi đồng loạt đi ngang, mức giao dịch phổ biến dao động từ 65.000 - 66.000 đồng/kg. Cụ thể, tại các tỉnh thành gồm TP.Hà Nội, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Điện Biên, Sơn La và Hưng Yên, giá heo hơi duy trì ở mức 66.000 đồng/kg, cao nhất cả nước. Mức 65.000 đồng/kg tại Tuyên Quang, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu và Phú Thọ.

Thị trường miền Trung ghi nhận giá heo hơi tại Lâm Đồng điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg, lên 62.000 đồng/kg. Đây cũng là sự điều chỉnh duy nhất ở thời điểm hiện tại trên cả nước. Sau khi điều chỉnh, Lâm Đồng đã gia nhập nhóm các địa phương có mức thu mua 62.000 đồng/kg, cùng với Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk còn Khánh Hòa 61.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Nhìn chung, giá heo hơi các tỉnh, thành trong khu vực này đang được mua bán trong khoảng 61.000 - 65.000 đồng/kg. Trong đó, mức 65.000 đồng/kg tiếp tục được duy trì tại Thanh Hóa và Nghệ An, cao nhất khu vực. Hà Tĩnh và Quảng Trị cùng giữ giá heo 64.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi miền Nam cũng chưa có biến động trong sáng nay. Theo khảo sát, giá thu mua heo hơi trong khu vực hiện dao động từ 60.000 - 63.000 đồng/kg. Trong đó, Đồng Nai và TP.HCM cùng duy trì mức 63.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Tây Ninh 62.000 đồng/kg; mức 61.000 đồng/kg được ghi nhận tại An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ. Hai tỉnh Đồng Tháp và Cà Mau vẫn giữ giá heo thấp nhất cả nước, cùng 60.000 đồng/kg.

Nhìn chung, thị trường heo hơi cả nước đã thoát được vùng giá đáy và đang có dấu hiệu tăng nhẹ trở lại. Theo báo cáo của Bộ NN-MT, giá trị nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi 6 tháng đầu năm 2026 đạt 2,73 tỉ USD, tăng 26,9% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, nhập khẩu thịt, phụ phẩm dạng thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của động vật đạt 1,12 tỉ USD, tăng 27,4%.

Về diễn biến dịch bệnh, 6 tháng đầu năm 2026 cả nước xảy ra 697 ổ dịch tại 28 tỉnh, thành phố. So với cùng kỳ năm trước, số ổ dịch tăng 59,5%; tổng số heo mắc bệnh là 94.583 con, tăng 44,2% so với cùng kỳ năm trước; số con chết, bị tiêu hủy là 96.134 con, tăng 48,3%.