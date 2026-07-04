Giá heo hơi hôm nay 4.7.2026: Nhiều biến động

Thị trường miền Bắc khá sôi động khi có sự tăng, giảm nhiều nhất so với miền Trung và Nam. Cụ thể, giá heo hơi ở 2 địa phương là Hà Nội và Hưng Yên cùng tăng 1.000 đồng lên 66.000 đồng/kg. Hiện có tổng cộng 10 tỉnh thành ở miền Bắc ghi nhận mức giá này. Ở chiều ngược lại, Ninh Bình và Phú Thọ cùng giảm 1.000 đồng còn 65.000 đồng/kg, ngang với Lào Cai, Lai Châu và Tuyên Quang.

Giá heo hơi tăng trở lại ở một số tỉnh thành nhờ nhu cầu tiêu thụ khởi sắc ẢNH: CHÍ NHÂN

Tại khu vực miền Trung, giá heo hơi giảm 1.000 đồng ở Hà Tĩnh còn 64.000 đồng/kg và Lâm Đồng xuống 61.000 đồng/kg. Giá heo hơi cao nhất miền Trung là 65.000 đồng/kg, duy trì tại Thanh Hóa và Nghệ An; thấp nhất là Lâm Đồng và Khánh Hòa cùng 61.000 đồng/kg. Các tỉnh thành khác dao động từ 62.000 - 63.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, thị trường miền Nam có sự phục hồi sau chuỗi ngày giảm giá. Đặc biệt, tại "thủ phủ chăn nuôi" Đồng Nai và TP.HCM cùng tăng 1.000 đồng lên 63.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Ngoài ra, mức tăng 1.000 đồng còn ghi nhận được tại Tây Ninh lên 62.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đồng Tháp và Cà Mau duy trì 60.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước. Các tỉnh thành còn lại trong khu vực 61.000 đồng/kg.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh ở các chợ đầu mối phổ biến từ 72.000 - 76.000 đồng/kg. Giá thịt bán lẻ phổ biến tại các chợ truyền thống và siêu thị như sau: ba rọi 162.000 đồng/kg, sườn non 166.000 đồng/kg, nạc dăm 164.000 đồng/kg, nạc vai 141.000 đồng/kg, nạc đùi 130.000 đồng/kg, thịt xay 131.000 đồng, mỡ 70.000 đồng/kg.