Giá heo hơi hôm nay 30.6.2026: Ngược chiều với giá thức ăn

Giá heo hơi ở thị trường miền Bắc tiếp tục hạ nhiệt, mức giảm 1.000 đồng ghi nhận ở Thái Nguyên và Hưng Yên xuống 66.000 đồng/kg. Đây cũng là giá phổ biến ở nhiều tỉnh thành khác trong khu vực. Giá heo hơi ở Lào Cai, Điện Biên và Lai Châu cũng giảm 1.000 đồng còn 65.000 đồng/kg, trong khi Hà Nội và Bắc Ninh vẫn giữ giá cao nhất khu vực với 67.000 đồng/kg.



Hiện là mùa thấp điểm tiêu thụ thịt, khiến giá heo hơi tiếp tục giảm ẢNH: CHÍ NHÂN

Tại khu vực miền Trung, giá heo hơi giảm 1.000 đồng ở Thanh Hóa và Nghệ An xuống bằng với Hà Tĩnh là 65.000 đồng/kg. Mức giảm 1.000 đồng cũng ghi nhận tại Đắk Lắk và Lâm Đồng xuống 61.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Các tỉnh thành còn lại ở miền Trung giữ giá, phổ biến từ 62.000 - 64.000 đồng/kg.

Thị trường miền Nam chưa ghi nhận có nhiều biến động, TP.HCM là địa phương có giá cao nhất khu vực với 62.000 đồng/kg. Các địa phương khác dao động từ 61.000 - 62.000 đồng/kg.

Sức tiêu thụ ổn định trong khi nguồn cung cao và tình hình dịch bệnh lan rộng ở một số địa phương, vì vậy giá heo hơi có xu hướng giảm. Điều này khiến nhiều người chăn nuôi nhỏ lẻ đối diện nguy cơ thua lỗ. Tuy nhiên, vấn đề khiến nhiều người chăn nuôi bức xúc là trong tháng 3 - 4, giá thức ăn chăn nuôi tăng liên tiếp 4 lần với tổng mức tăng từ 10 - 12%, theo giá xăng dầu. Tuy nhiên, trong hơn một tháng qua, giá xăng dầu Việt Nam và thế giới liên tục giảm với tổng mức khoảng 40% nhưng giá thức ăn chăn nuôi vẫn đứng yên.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh ở các chợ đầu mối phổ biến từ 72.000 - 76.000 đồng/kg. Giá thịt lẻ tại các chợ truyền thống và siêu thị không có nhiều biến động, phổ biến như ba rọi 162.000 đồng/kg, sườn non 166.000 đồng/kg, nạc dăm 164.000 đồng/kg, nạc vai 141.000 đồng/kg, nạc đùi 130.000 đồng/kg, thịt xay 131.000 đồng.