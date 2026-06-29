Giá heo hơi hôm nay 29.6.2026: Lại tiếp tục giảm

Giá thịt heo đang giảm nhanh do dịch bệnh xảy ra ở khu vực phía nam ẢNH: Đ.Đ

Thị trường heo hơi có sự biến động theo chiều giảm ngay từ sáng đầu tuần. Tại khu vực thị trường miền Bắc, giá heo hơi ở Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Điện Biên và Phú Thọ đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 66.000 đồng/kg. Trong khi đó, chỉ một số ít địa phương gồm Thái Nguyên, Bắc Ninh, TP. Hà Nội và Hưng Yên vẫn duy trì mức cao nhất khu vực là 67.000 đồng/kg. Hiện giá heo hơi trong khu vực này dao động từ 66.000 - 67.000 đồng/kg.

Xu hướng giảm giá đang lan rộng trên cả nước. Khu vực miền Trung - Tây nguyên ghi nhận giá heo tại Thanh Hoá giảm 1.000 đồng/kg, xuống mức 66.000 đồng/kg; tại Gia Lai và Lâm Đồng xuống còn 62.000 đồng/kg. Hiện tại, các thương lái trong khu vực này đang thu mua heo hơi với giá trong khoảng 62.000 - 66.000 đồng/kg. Theo khảo sát, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi đang duy trì mức 63.000 đồng/kg, trong khi Quảng Trị và Hà Tĩnh lần lượt được thu mua với giá 64.000 đồng/kg và 65.000 đồng/kg. Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hoà và Lâm Đồng đang cùng giao dịch heo hơi ở mức thấp nhất khu vực là 62.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi miền Nam dù chưa ghi nhận diễn biến giảm giá trong ngày đầu tuần nhưng giá thu mua heo hơi ở khu vực này đang thấp nhất cả nước. Cụ thể, mức giá 61.000 đồng/kg được ghi nhận tại Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long và Cần Thơ. Tại TP.HCM, giá heo hơi đang mua bán ở mức 62.000 đồng/kg. Đồng Nai có giá heo hơi cao nhất miền Nam với mức giao dịch 63.000 đồng/kg.

Mới đây, trên địa bàn xã Tân Phú, tỉnh Đồng Nai cũng đã xảy ra dịch tả heo châu Phi với số lượng heo bị tiêu hủy lên đến 2.000 con. Dịch bệnh lan nhanh tại khu vực phía nam đang kéo giá thịt heo lùi về mức bình quân 63.500 đồng/kg, thấp nhất từ đầu năm đến nay.

Còn tại miền Trung, xã Đức An, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra ổ dịch dịch tả heo châu Phi với số lượng lên đến gần 4.000 con. Theo báo cáo của Sở NN-MT tỉnh Lâm Đồng, trên địa bàn tỉnh hiện có 4 xã, phường ghi nhận dịch bệnh dịch tả heo châu Phi chưa qua 21 ngày, bao gồm Đức Linh, Đạ Tẻh 2; Đức An và Đông Gia Nghĩa. Đây là khu vực có nhiều trại nuôi gia công, mật độ nuôi tương đối cao, tiềm ẩn nguy cơ lây lan nhanh nếu không được kiểm soát kịp thời.



