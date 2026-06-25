Giá heo hơi hôm nay 25.6.2026: Thủng đáy

Sau khi tăng nhẹ những ngày qua, giá heo hơi ở thị trường miền Bắc đã ổn định trở lại với mức giá phổ biến dao động từ 66.000 - 68.000 đồng/kg. Cao nhất khu vực vẫn là 68.000 đồng/kg tiếp tục duy trì tại các địa phương như: Ninh Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên. Ngược lại các địa phương Điện Biên, Lai Châu, Sơn La chỉ 66.000 đồng/kg. Các tỉnh thành khác đồng giá 67.000 đồng/kg.



Giá heo hơi tiếp tục giảm ở các tỉnh thành miền Nam, do nguồn cung thịt tiếp tục tăng ẢNH: CHÍ NHÂN

Tại khu vực miền Trung, giá heo hơi tiếp tục duy trì mốc 67.000 đồng/kg ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Giá heo hơi có xu hướng giảm dần khi tiến về phía nam, trong đó từ Quảng Trị đến Gia Lai có giá phổ biến từ 64.000 - 65.000 đồng/kg. Các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hoà còn 62.000 đồng/kg. Riêng khi Lâm Đồng giảm thêm 1.000 đồng còn 61.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Ở miền Nam, giá heo hơi giảm 1.000 đồng xuống 60.000 đồng/kg tại Tây Ninh và Vĩnh Long. Đây cũng là mức giá thấp nhất cả nước. Các địa phương gồm Đồng Nai, Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, Cà Mau giữ giá 61.000 đồng/kg. TP.HCM là địa phương duy nhất khu vực giữ giá 62.000 đồng/kg.

Tại TP.HCM, lượng heo về các nhà máy tăng nhẹ về số lượng, trong đó tỷ lệ heo cỡ nhỏ có xu hướng tăng nhẹ. Giá heo mảnh từ 70.000 - 76.000 đồng/kg, tùy chất lượng. Giá thịt lẻ tại các chợ truyền thống và siêu thị không có nhiều biến động, các loại thịt phổ biến như: ba rọi 162.000 đồng/kg, sườn non 166.000 đồng/kg, nạc dăm 164.000 đồng/kg, nạc vai 141.000 đồng/kg, nạc đùi 130.000 đồng/kg, thịt xay 131.000 đồng.