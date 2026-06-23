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Giá heo hơi hôm nay 23.6.2026: Bất ngờ tăng

Chí Nhân
Chí Nhân
Giá heo hơi ở các tỉnh thành miền Bắc bất ngờ tăng trong khi xu hướng giảm kéo dài ở miền Trung và miền Nam.

Trong khoảng 1 tháng qua, thị trường miền Bắc duy trì mức giá heo hơi cao nhất cả nước. Trong khi miền Trung và miền Nam có xu hướng giảm thì một số tỉnh thành miền Bắc tiếp tục tăng. Mức tăng 1.000 đồng ghi nhận tại Ninh Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Quảng Ninh lên 68.000 đồng/kg; bằng với Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên. Các tỉnh, thành còn lại có giá heo hơi dao động từ 66.000 - 67.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 23.6.2026: Bất ngờ tăng- Ảnh 1.

Giá heo hơi bất ngờ tăng ở miền Bắc trong khi miền Trung và Nam nguồn cung thịt dồi dào, áp lực giảm giá

ẢNH: CHÍ NHÂN

Tại khu vực miền Trung, giá heo hơi phân hóa theo nhiều khu vực nhỏ; ở phía bắc miền Trung như: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh ghi nhận mức giá khá cao là 67.000 đồng/kg. Xu hướng bắt đầu giảm dần từ Quảng Trị đến Gia Lai, giá phổ biến từ 64.000 - 65.000 đồng/kg. Trong khi đó, ở các tỉnh nam miền Trung áp lực giảm giá gia tăng với mức dao động trong khoảng 63.000 - 64.000 đồng/kg. Nguyên nhân là mới đây tại Lâm Đồng phát hiện ổ dịch tả heo châu Phi và cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy 3.700 con. Điều này thường dẫn đến tâm lý các hộ chăn nuôi cho xuất chuồng sớm và dẫn đến áp lực về giá. Hiện tại, thời tiết diễn biến thất thường cũng gây áp lực lớn với sức khỏe của đàn vật nuôi.

Ở miền Nam, giá heo hơi tiếp tục duy trì mức thấp, cụ thể như tại thủ phủ chăn nuôi Đồng Nai, TP.HCM, Tây Ninh, An Giang và Đồng Tháp xuống mức 62.000 đồng/kg. Các địa phương khác như Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau giữ mức 63.000 đồng/kg.

Tại TP.HCM, thị trường tiêu thụ ổn định với lượng heo qua các chợ đầu mối khoảng 5.000 con/ngày; giá heo mảnh từ 72.000 - 76.000 đồng/kg, tùy chất lượng. Giá thịt lẻ tại các chợ truyền thống và siêu thị không có nhiều biến động, phổ biến như: ba rọi 162.000 đồng/kg, sườn non 166.000 đồng/kg, nạc dăm 164.000 đồng/kg, nạc vai 141.000 đồng/kg, nạc đùi 130.000 đồng/kg, thịt xay 131.000 đồng.

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