Giá heo hơi hôm nay 22.6.2026: Áp lực giảm giá đè nặng

Giá thịt heo đang tương đối bình ổn ẢNH: Đ.Đ

Thị trường heo hơi miền Bắc tương đối bình ổn khi giá thịt heo duy trì trạng thái đi ngang và ổn định trong khoảng từ 67.000 - 68.000 đồng/kg. Đây cũng là khu vực có giá heo hơi cao nhất cả nước ở thời điểm hiện tại và ít chịu áp lực giảm giá hơn so với các tỉnh phía nam. Cụ thể, các địa phương gồm TP. Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ và Hưng Yên tiếp tục dẫn đầu thị trường với mức 68.000 đồng/kg. Trong khi đó, các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La duy trì giao dịch quanh mức 67.000 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây nguyên, giá heo hơi hiện dao động trong khoảng 63.000 - 67.000 đồng/kg. Trong đó, Thanh Hóa là địa phương có giá thu mua heo hơi cao nhất khu vực với 67.000 đồng/kg. Nghệ An và Hà Tĩnh lần lượt duy trì ở mức 66.000 đồng/kg và 65.000 đồng/kg. Quảng Trị giao dịch ở mức 64.000 đồng/kg. Giá thu mua ở khu vực này cũng có sự phân hóa và chênh lệch khá lớn. Nhiều địa phương từ Huế trở vào đến Lâm Đồng đang có giá heo hơi ở mức 63.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Khu vực thị trường miền Nam vẫn đang có giá heo hơi thấp nhất cả nước, từ 62.000 - 63.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước. Đồng Nai và TP.HCM giữ mức 63.000 đồng/kg. Trong khi đó, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ và Cà Mau duy trì mức 62.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước. Nhìn chung, mặt bằng giá heo hơi tại miền Nam hiện thấp hơn khoảng 5.000 - 6.000 đồng/kg so với miền Bắc, phản ánh áp lực nguồn cung lớn hơn và nhu cầu tiêu thụ chưa thực sự khởi sắc. Theo chu kỳ, vào tháng 7 hàng năm, nguồn cung thực phẩm ở khu vực này sẽ dồi dào hơn và cạnh tranh bởi nhiều loại thủy sản giá rẻ. Các chuyên gia dự báo với sức mua thịt heo vẫn chưa được cải thiện, trong ngắn hạn giá heo hơi nhiều khả năng tiếp tục chịu áp lực giảm xuống.