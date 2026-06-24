Giá heo hơi hôm nay 24.6.2026: Nhiều nơi giảm xuống mức 61.000 đồng/kg

Giá heo hơi đang chịu áp lực giảm giá từ đầu tháng 6 đến nay ẢNH: Đ.Đ

Thị trường miền Bắc sau khi bất ngờ điều chỉnh tăng giá vào ngày trước đó đã trở lại xu hướng đi ngang. Theo đó, các thương lái ở khu vực này đang thu mua heo hơi với giá từ 67.000 - 68.000 đồng/kg, đây cũng là khu vực có mặt bằng giá heo hơi cao nhất cả nước. Cụ thể, mức 67.000 đồng/kg đang được ghi nhận tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên. Các tỉnh thành gồm Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ, Sơn La và Hưng Yên đang có giá thu mua heo hơi ở mức 68.000 đồng/kg.

Thị trường miền Trung ghi nhận giá heo hơi tại Đắk Lắk và Khánh Hoà cùng giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 62.000 đồng/kg. Đây là mức giá thấp nhất khu vực. Các địa phương khác gồm Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Lâm Đồng đang cùng giao dịch ở mức 63.000 đồng/kg; giá heo hơi tại Quảng Trị là 64.000 đồng/kg, trong khi Hà Tĩnh và Nghệ An lần lượt đạt 65.000 đồng/kg và 66.000 đồng/kg. Thanh Hóa tiếp tục là địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực, duy trì ở mức 67.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại miền Nam lao dốc mạnh trong sáng nay khi hàng loạt địa phương đồng loạt điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg. Trong đó, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng giảm xuống còn 61.000 đồng/kg, trong khi TP HCM hạ còn 62.000 đồng/kg. Hiện giá heo hơi trong khu vực này dao động trong khoảng 61.000 - 63.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước. Đồng Nai là địa phương duy nhất giữ giá heo hơi ở mức 63.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.