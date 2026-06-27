Giá heo hơi hôm nay 27.6.2026: Rút ngắn khoảng cách

Xu hướng giá heo hơi giảm kéo dài gần cả tháng nay ở miền Nam và miền Trung nay bắt đầu lan ra các tỉnh thành miền Bắc. Cụ thể, một số địa phương như Bắc Ninh, Quảng Ninh, Tuyên Quang giảm đến 2.000 đồng xuống 66.000 đồng/kg. Mức giảm 1.000 ghi nhận ở nhiều địa phương, trong đó Ninh Bình, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hưng Yên giảm còn 67.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại có giá heo hơi dao động từ 66.000 - 67.000 đồng/kg. Riêng Hà Nội là địa phương duy nhất duy trì giá cao nhất khu vực 68.000 đồng/kg.



Giá heo hơi tiếp tục giảm, mở rộng ra phía bắc. Áp lực giảm giá gia tăng khi nguồn cung dồi dào, bên cạnh là dịch bệnh lây lan mạnh ẢNH: CHÍ NHÂN

Tại khu vực miền Trung, giá heo hơi không có nhiều biến động. Ở phía bắc miền Trung gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh duy trì giá cao 67.000 đồng/kg. Càng tiến về phương nam, giá heo hơi càng giảm, như khu vực từ Quảng Trị đến Gia Lai có giá phổ biến từ 64.000 - 65.000 đồng/kg. Các tỉnh nam Trung bộ và Tây nguyên phổ biến từ 61.000 - 63.000 đồng/kg; trong đó Lâm Đồng là địa phương có giá thấp nhất khu vực với 61.000 đồng/kg.

Miền Nam tiếp tục là khu vực có giá heo hơi thấp nhất cả nước. Cụ thể, tại Đồng Nai chỉ còn 60.000 đồng/kg; Tây Ninh và Đồng Tháp có giá cao nhất khu vực với 63.000 đồng/kg. Các địa phương khác dao động từ 61.000 - 62.000 đồng/kg.

Áp lực giảm giá tiếp tục đè nặng lên người chăn nuôi, đặc biệt ở khu vực phía nam. Nguyên nhân là chỉ trong tuần qua, khu vực này lần lượt phát hiện các ổ dịch tả heo châu Phi tại Lâm Đồng và Đồng Nai. Các chuyên gia dự báo xu hướng giá giảm trong thời gian tới khiến người chăn nuôi nhỏ lẻ đối mặt nguy cơ thua lỗ.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh từ 73.000 - 75.000 đồng/kg, tùy chất lượng. Giá thịt lẻ tại các chợ truyền thống và siêu thị có xu hướng giảm nhẹ, phổ biến như ba rọi 160.000 đồng/kg, sườn non 163.000 đồng/kg, nạc dăm 162.000 đồng/kg, nạc vai 140.000 đồng/kg, nạc đùi 128.000 đồng/kg, thịt xay 130.000 đồng.