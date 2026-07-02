Giá heo hơi hôm nay 2.7.2026: Ngừng lao dốc

Thị trường miền Bắc vẫn là khu vực giữ được mức giá cao nhất cả nước. Giá heo hơi cao nhất khu vực là 66.000 đồng/kg duy trì ở một số địa phương như: Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La. Hà Nội và các địa phương còn lại cùng 65.000 đồng/kg.



Nguồn cung thịt dồi dào khiến giá heo hơi liên tục giảm ẢNH: CHÍ NHÂN

Tại khu vực miền Trung, giá heo hơi tiếp tục chịu ảnh hưởng của thị trường miền Bắc và miền Nam. Cụ thể, ở các tỉnh phía bắc miền Trung là Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh giữ mức cao 65.000 đồng/kg. Ngược lại, ở phía nam như Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng 61.000 đồng/kg, tương đương với miền Nam. Các tỉnh thành khu vực trung Trung bộ giữ giá từ 62.000 - 63.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi tiếp tục duy trì mức thấp nhất cả nước với mức bình quân chỉ 61.000 đồng/kg. Giá heo hơi ở miền Nam thường thấp hơn các nơi khác do ngành chăn nuôi phát triển mạnh, đặc biệt là các mô hình chăn nuôi trang trại quy mô lớn. Trong đó, Đồng Nai, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cà Mau đang là những địa phương có mức giá thấp nhất cả nước với 60.000 đồng/kg. TP.HCM và các tỉnh thành còn lại dao động từ 61.000 - 62.000 đồng/kg.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh ở các chợ đầu mối phổ biến từ 72.000 - 75.000 đồng/kg. Giá thịt lẻ tại các chợ truyền thống và siêu thị không có nhiều biến động, phổ biến như: ba rọi 162.000 đồng/kg, sườn non 166.000 đồng/kg, nạc dăm 164.000 đồng/kg, nạc vai 141.000 đồng/kg, nạc đùi 130.000 đồng/kg, thịt xay 131.000 đồng, mỡ 70.000 đồng/kg.