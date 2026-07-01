Giá heo hơi hôm nay 1.7.2026: Lao dốc

Giá thịt heo đang giảm vì nguồn cung tăng lên ẢNH: ĐINH ĐANG

Sáng 1.7, thị trường miền Bắc ghi nhận giá heo hơi tiếp đà giảm tại nhiều địa phương. Trong đó, Hà Nội và Hưng Yên cùng giảm mạnh 2.000 đồng/kg; Tuyên Quang, Lào Cai và Lai Châu giảm 1.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, giá heo hơi tại các địa phương này về cùng mức 65.000 đồng/kg. Mức giá 66.000 đồng/kg hiện còn duy trì ở một số địa phương như Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La.

Thị trường miền Trung - Tây nguyên cũng ghi nhận xu hướng giảm giá ở hầu hết các tỉnh, thành trong khu vực. Cụ thể: Thanh Hoá và Nghệ An cùng hạ 1.000 đồng/kg, xuống 65.000 đồng/kg. Cùng ghi nhận mức giảm này, giá heo hơi tại Khánh Hòa xuống 61.000 đồng/kg. Như vậy, giá heo hơi ở khu vực này hiện dao động trong khoảng 61.000 - 65.000 đồng/kg, thu hẹp chênh lệch đáng kể so với vài ngày trước.

Khu vực thị trường miền Nam cũng được điều chỉnh giá thu mua heo tại một số địa phương trong sáng nay. Cụ thể, sau khi cùng giảm 1.000 đồng/kg, giá heo hơi tại Đồng Nai xuống 62.000 đồng/kg. Hiện tại, heo hơi tại các tỉnh, thành phía nam đang trong khoảng 60.000 - 62.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước. Trong đó, Đồng Tháp và Cà Mau đang là hai địa phương có mức giá thấp nhất cả nước, cùng giao dịch ở mức 60.000 đồng/kg. Mức 61.000 đồng/kg được ghi nhận tại Tây Ninh, An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ. Trong khi đó, Đồng Nai và TP.HCM ở mức 62.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Hiện giá heo hơi bình quân cả nước đã lùi về 63.000 đồng/kg, đây là mức thấp nhất từ đầu năm đến nay. Theo lý giải của một số chuyên gia, thị trường đang bước vào thấp điểm tiêu thụ, giá thịt heo bị cạnh tranh bởi các nguồn cung thực phẩm khác dồi dào với giá rẻ hơn, trong khi đó, một số địa phương đang bùng phát dịch tả heo châu Phi khiến tâm lý người tiêu dùng hoang mang.