Giá heo hơi hôm nay 3.7.2026: Tạm ngừng đà giảm

Giá thịt heo đang có chiều hướng giảm xuống trong giai đoạn mùa hè ẢNH: Đ.Đ

Giá heo hơi tại thị trường phía bắc tạm ngừng đà giảm. Mức cao nhất cả nước là 66.000 đồng/kg ghi nhận tại Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La. Các tỉnh thành còn lại giữ giá heo hơi ở mức 65.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi miền Trung - Tây nguyên cũng tiếp tục giữ ổn định trong sáng nay, dao động trong khoảng 61.000 - 65.000 đồng/kg. Trong đó, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có giá heo hơi cao nhất khu vực với 65.000 đồng/kg. Quảng Trị 64.000 đồng/kg, trong khi Huế duy trì mức 63.000 đồng/kg. Các địa phương gồm Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng 62.000 đồng/kg. Thấp nhất khu vực vẫn là Khánh Hoà với 61.000 đồng/kg.

Các tỉnh thành phía nam cũng đang tạm bình ổn trong sáng nay. Hiện tại, thương lái ở khu vực này thu mua heo hơi với giá từ 60.000 - 62.000 đồng/kg. Đồng Nai và TP.HCM cùng duy trì giá heo hơi ở mức 62.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Tiếp đến là Tây Ninh, An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ 61.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đồng Tháp và Cà Mau tiếp tục là hai địa phương có mức giá thấp nhất cả nước, cùng 60.000 đồng/kg.

Nhìn chung, thị trường heo hơi duy trì trạng thái ổn định trên cả ba miền. Khảo sát mới nhất cho thấy, giá heo hơi cả nước dao động trong khoảng 60.000 - 66.000 đồng/kg. Hiện bình quân cả nước đang ở mức 63.200 đồng/kg, thấp nhất từ đầu năm đến nay.