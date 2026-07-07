Giá heo hơi hôm nay 7.7.2026: Quay đầu giảm

Giá heo hơi vừa tăng nhẹ ở một số địa phương vào cuối tuần trước thì tuần này lại quay đầu giảm. Mức giảm 1.000 đồng ghi nhận tại Tuyên Quang xuống 64.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực; trong khi Thái Nguyên, Cao Bằng và Lạng Sơn cùng xuống mức 65.000 đồng/kg, bằng với Ninh Bình, Phú Thọ, Lào Cai và Lai Châu. Hà Nội và nhiều địa phương khác vẫn giữ giá cao nhất khu vực với 66.000 đồng/kg.



Giá heo hơi quay đầu giảm sau khi tăng nhẹ vào cuối tuần trước. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nguồn cung thịt trong quý 2/2026 tăng 4,7% so với cùng kỳ ẢNH: CHÍ NHÂN

Ở miền Trung, thị trường tiếp tục rơi vào trạng thái trầm lắng và thấp dần đều theo hướng từ Bắc vào Nam. Các tỉnh bắc miền Trung là Thanh Hóa, Nghệ An vẫn giữ mức 65.000 đồng/kg còn Hà Tĩnh thấp hơn với 64.000 đồng/kg. Khu vực từ Quảng Trị đến Gia Lai phổ biến từ 63.000 - 62.000 đồng/kg; Đắk Lắk và Lâm Đồng 61.000 đồng/kg.

Thị trường miền Nam ổn định sau khi phục hồi nhẹ vào cuối tuần trước. Tại "thủ phủ chăn nuôi" Đồng Nai và TP.HCM, giá heo hơi 63.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Tây Ninh thấp hơn với 62.000 đồng/kg. Các tỉnh thành miền Tây có giá khá thấp với Đồng Tháp và Cà Mau duy trì 60.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước; các tỉnh thành còn lại trong khu vực 61.000 đồng/kg.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 6 tháng đầu năm nay, nguồn cung thịt dồi dào với tổng lượng heo xuất chuồng ước đạt 2,86 triệu tấn, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước; riêng quý 2/2026 đạt 1,42 triệu tấn, tăng 4,7%. Nguồn cung tăng nhưng thị trường vẫn duy trì mức thấp kéo giá giảm trong quý 2. Tại TP.HCM, giá heo mảnh ở các chợ đầu mối phổ biến từ 72.000 - 76.000 đồng/kg. Giá thịt lẻ tại các chợ truyền thống và siêu thị không có nhiều biến động, phổ biến như: ba rọi 162.000 đồng/kg, sườn non 166.000 đồng/kg, nạc dăm 164.000 đồng/kg, nạc vai 141.000 đồng/kg, nạc đùi 130.000 đồng/kg, thịt xay 131.000 đồng, mỡ 70.000 đồng/kg.