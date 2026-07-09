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Giá heo hơi hôm nay 9.7.2026: Vùng trũng bật tăng

Chí Nhân
Chí Nhân
Miền Nam, nơi có giá heo hơi thấp nhất cả nước bất ngờ tăng, khiến thị trường sôi động trở lại sau khoảng một tháng trầm lắng.

Giá heo hơi ở miền Bắc duy trì mức cao từ 65.000 - 66.000 đồng/kg. Có 6 địa phương giữ giá 66.000 đồng/kg gồm Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên và Điện Biên. Các địa phương còn lại cùng 65.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 9.7.2026: Vùng trũng bật tăng- Ảnh 1.

Sức tiêu thụ thịt heo vẫn ổn định

ẢNH: CHÍ NHÂN

Ở khu vực miền Trung, thị trường có phổ giá rộng nhất cả nước với mức cao nhất 65.000 đồng/kg duy trì tại Thanh Hóa và Nghệ An. Hai địa phương lân cận là Hà Tĩnh và Quảng Trị cùng 64.000 đồng/kg. Các tỉnh thành từ Huế đến Lâm Đồng dao động từ 63.000 - 62.000 đồng/kg. Riêng Khánh Hòa thấp nhất khu vực với 61.000 đồng/kg.

Thị trường miền Nam khởi sắc khi giá heo hơi ở 3 địa phương là Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cà Mau tăng 1.000 đồng lên 61.000 đồng/kg, bằng với Cần Thơ. Cao hơn có Tây Ninh 62.000 đồng/kg. TP.HCM và "thủ phủ chăn nuôi" Đồng Nai cùng 63.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Tại thị trường TP.HCM, lượng heo qua các chợ đầu mối ổn định khoảng 5.000 tấn/ngày với giá phổ biến từ 72.000 - 76.000 đồng/kg. Giá thịt bán lẻ phổ biến tại các chợ truyền thống và siêu thị như sau: ba rọi 162.000 đồng/kg, sườn non 166.000 đồng/kg, nạc dăm 164.000 đồng/kg, nạc vai 141.000 đồng/kg, nạc đùi 130.000 đồng/kg…

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, giá heo hơi tiếp tục chịu áp lực do nguồn cung dồi dào và sức mua yếu. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm nay điểm sáng đáng chú ý là xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi đạt 376 triệu USD, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu sữa và sản phẩm sữa đạt trên 100 triệu tăng đến 97% và xuất khẩu thịt đạt 109 triệu USD, tăng gần 9% so với cùng kỳ năm trước.

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