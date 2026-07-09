Giá heo hơi hôm nay 9.7.2026: Vùng trũng bật tăng

Giá heo hơi ở miền Bắc duy trì mức cao từ 65.000 - 66.000 đồng/kg. Có 6 địa phương giữ giá 66.000 đồng/kg gồm Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên và Điện Biên. Các địa phương còn lại cùng 65.000 đồng/kg.



Sức tiêu thụ thịt heo vẫn ổn định ẢNH: CHÍ NHÂN

Ở khu vực miền Trung, thị trường có phổ giá rộng nhất cả nước với mức cao nhất 65.000 đồng/kg duy trì tại Thanh Hóa và Nghệ An. Hai địa phương lân cận là Hà Tĩnh và Quảng Trị cùng 64.000 đồng/kg. Các tỉnh thành từ Huế đến Lâm Đồng dao động từ 63.000 - 62.000 đồng/kg. Riêng Khánh Hòa thấp nhất khu vực với 61.000 đồng/kg.

Thị trường miền Nam khởi sắc khi giá heo hơi ở 3 địa phương là Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cà Mau tăng 1.000 đồng lên 61.000 đồng/kg, bằng với Cần Thơ. Cao hơn có Tây Ninh 62.000 đồng/kg. TP.HCM và "thủ phủ chăn nuôi" Đồng Nai cùng 63.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Tại thị trường TP.HCM, lượng heo qua các chợ đầu mối ổn định khoảng 5.000 tấn/ngày với giá phổ biến từ 72.000 - 76.000 đồng/kg. Giá thịt bán lẻ phổ biến tại các chợ truyền thống và siêu thị như sau: ba rọi 162.000 đồng/kg, sườn non 166.000 đồng/kg, nạc dăm 164.000 đồng/kg, nạc vai 141.000 đồng/kg, nạc đùi 130.000 đồng/kg…

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, giá heo hơi tiếp tục chịu áp lực do nguồn cung dồi dào và sức mua yếu. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm nay điểm sáng đáng chú ý là xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi đạt 376 triệu USD, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu sữa và sản phẩm sữa đạt trên 100 triệu tăng đến 97% và xuất khẩu thịt đạt 109 triệu USD, tăng gần 9% so với cùng kỳ năm trước.