Việt Nam sẽ xuất khẩu đến 8,1 triệu tấn gạo trong năm nay?

Trong báo cáo cập nhật về thị trường gạo thế giới, USDA dự báo sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2026 là 8,1 triệu tấn, tăng 200.000 tấn so với các dự báo trước đó. Lượng gạo xuất khẩu tăng nhờ nhu cầu cao từ các thị trường truyền thống, đặc biệt Philippines và Trung Quốc.

Dự báo xuất khẩu gạo của Việt Nam sẽ vượt 8 triệu tấn nhờ nhu cầu nhập khẩu tăng mạnh từ Philippines và Trung Quốc ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Trong báo cáo cập nhật vào tháng 7, USDA dự báo sản lượng gạo nhập khẩu của Trung Quốc trong năm nay là 3,9 triệu tấn, tăng 400.000 tấn so với dự báo cũ. Một trong những nguyên nhân khiến nhu cầu nhập khẩu gạo của Trung Quốc tăng là để làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi. Với thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới là Philippines, USDA vẫn giữ mức dự báo sản lượng nhập khẩu trong năm nay là 5,6 triệu tấn, mức cao kỷ lục từ trước tới nay.

Theo Cục Công nghiệp Thực vật Philippines (BPI), trong 6 tháng đầu năm nay nước này đã nhập 2,75 triệu tấn gạo, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguồn cung chính vẫn đến từ Việt Nam dù các nguồn cung khác đã được cải thiện đáng kể.

Còn báo cáo của Bộ Nông nghiệp và môi trường cho biết, lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm nay đạt 5,2 triệu tấn, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm trước. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn thứ 2 với thị phần 19,4% và có tốc độ tăng trưởng đến 87%. Philippines là nhà nhập khẩu lớn nhất với thị phần chiếm 45%, giảm 3,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Các doanh nghiệp xuất khẩu gạo ở ĐBSCL thông tin, hiện thị trường Trung Quốc và Philippines đang chậm lại, ngược lại các nước châu Phi đang có nhu cầu cao. Nguồn cung giảm nên giá gạo xuất khẩu của Việt Nam có xu hướng tăng nhẹ đặc biệt là các loại gạo thơm, gạo đặc sản. Với đà xuất khẩu như hiện nay, khả năng cao sản lượng xuất khẩu sẽ vượt 8 triệu tấn.

Năm 2024, Việt Nam xuất khẩu gạo kỷ lục gần 9,2 triệu tấn và kim ngạch đến 5,7 tỉ USD. Năm 2025, xuất khẩu gạo đạt 7,85 triệu tấn, trị giá 4 tỉ USD.