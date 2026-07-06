Philippines lại thông báo ngưng nhập khẩu, gạo Việt Nam có bị ảnh hưởng?

Báo chí Philippines dẫn lời Bộ trưởng Nông nghiệp nước này, ông Tiu Laurel, cho biết: Từ đầu tháng 7 không cấp phép nhập khẩu các loại gạo 5%, chỉ gạo phẩm cấp thấp hơn với tỷ lệ 25% tấm mới được nhập khẩu để chuẩn bị cho đợt thu hoạch mới vào khoảng tháng 9 - 10 tới, năm ngoái giá giảm mạnh trong vụ này. "Các thương lái cũng đồng ý về nguyên tắc này", ông Tiu Laurel phát biểu.



Philippines là khách hàng lúa gạo lớn nhất của Việt Nam Ảnh: TN

Philippines là khách mua gạo lớn nhất của Việt Nam trong nhiều năm qua vì nguồn cung nội địa thiếu hụt và chất lượng kém. Trong 6 tháng đầu năm nay, nước này đã nhập từ Việt Nam 2,34 triệu tấn gạo, giảm 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo các doanh nghiệp, hoạt động bán gạo của Việt Nam cho bạn hàng trong khu vực ASEAN này tăng trưởng mạnh trong 5 tháng đầu năm 2026. Từ tháng 6 chậm dần vì cơ quan chức năng ngừng cấp giấy phép nhập khẩu, lượng hàng xuất khẩu vào Philippines chủ yếu phục vụ các đơn hàng đã ký trước đó. Tuy nhiên, trong những ngày cuối tháng 6, giá gạo bắt đầu tăng dần do nhu cầu nhập khẩu của các nước châu Phi tăng mạnh. Cụ thể, giá gạo thơm 5% tấm 550 USD/tấn, còn ST25 là 640 - 650 USD/tấn. "Thông báo từ thị trường Philippines khiến đà tăng chững lại. Tuy nhiên, hiện tại, nhu cầu từ các thị trường khác vẫn tốt nên tác động đến xu hướng giá là không quá lớn. Bên cạnh đó, sản lượng lúa gạo vụ hè thu tới không quá lớn", ông Nguyễn Vĩnh Trọng, Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng (Đồng Tháp), nhận định.

Trong những năm gần đây, Philippines áp dụng chính sách điều tiết nhập khẩu bằng cách "đóng - mở" linh hoạt thông qua hoạt động cấp phép. Như cuối năm 2025, nước này ngừng nhập khẩu 3 tháng khiến giá gạo Việt Nam và thế giới giảm mạnh. Ngay sau đó, trong những tháng đầu năm đã tăng cường nhập khẩu và hiện nay lại tiếp tục hạn chế.

Đầu năm nay, Bộ Nông nghiệp Philippines dự báo lượng gạo nhập khẩu khoảng 3,8 triệu tấn. Khi El Nino xuất hiện, các báo cáo của ngành nông nghiệp ước tính có nguy cơ làm giảm sản lượng lúa gạo nội địa khoảng 1,3 triệu tấn, trong đó có 700.000 tấn thiệt hại vì nắng nóng cực đoan và khoảng 600.000 tấn do mưa bão.



Trong khi đó, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo Philippines có thể nhập khẩu đến 5,6 triệu tấn gạo trong năm nay và tăng lên 5,7 triệu tấn vào năm 2027 do tác động của El Nino và nhu cầu tiêu thụ cao.

Ngoài Việt Nam, thời gian gần đây Philippines cũng đẩy mạnh nhập khẩu gạo từ các nước khác như Thái Lan, Myanmar, Campuchia…