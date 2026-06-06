Vì sao Philippines gia tăng nhập khẩu gạo Việt Nam?

Số liệu từ Hải quan Việt Nam cho biết, riêng trong tháng 5, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt tới 1,1 triệu tấn và giá trị gần 512 triệu USD. Lũy kế 5 tháng đạt đến 4,5 triệu tấn tăng 6,6% về lượng và giá trị đạt 2,1 tỉ USD giảm 3,6% so với cùng kỳ năm 2025 do giá gạo xuất khẩu giảm gần 10%.



Philippines tăng nhập khẩu gạo Việt Nam để ứng phó El Nino mạnh sắp xuất hiện ẢNH: DUY TÂN

Philippines vẫn là nhà nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam với thị phần chiếm đến 46,9%, tương đương 2,1 triệu tấn và giá trị khoảng 1 tỉ USD.

Trong khi đó, Trung Quốc là nhà nhập khẩu lớn thứ 2 về thị phần với 17,8% nhưng là thị trường có tốc độ tăng mạnh nhất đến 54%.

Trong khi đó, theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Philippines (DA), trong 5 tháng qua, nước này đã nhập khẩu 2,22 triệu tấn gạo, tăng đến 15% so với cùng kỳ năm 2025 do giá gạo thế giới thấp và nhu cầu nội địa tăng. Đáng chú ý, trong tháng 5 sản lượng nhập khẩu đến 503.000 tấn, cao nhất kể từ đầu năm 2026. Việt Nam vẫn là nguồn cung chính bên cạnh đó là Thái Lan, Myanmar và Campuchia.

Dự báo El Nino sắp xuất hiện và gia tăng cường độ trong các tháng cuối năm, có khả năng kéo dài sang năm 2027 khiến tình trạng hạn hán gay gắt sẽ làm giảm sản lượng lúa gạo trong nước khoảng 700.000 tấn. Mặt khác, các đợt mưa bão cực đoan có thể gây thiệt hại thêm từ 500.000 - 600.000 tấn cho sản lượng lúa gạo. Đó là lý do khiến thời gian gần đây nhập khẩu gạo tăng mạnh.

Đầu năm nay, DA dự báo sản lượng gạo nhập khẩu trong năm 2026 khoảng 3,6 - 3,8 triệu tấn. Trong khi đó, báo cáo về thị trường gạo thế giới phát hành đầu tháng 5 vừa qua của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cũng cho rằng Philippines sẽ nhập khẩu đến 5,5 triệu tấn gạo trong năm nay và tăng lên 5,6 triệu tấn gạo vào năm 2027.

Lượng gạo nhập khẩu của Philippines trong 5 tháng đầu năm 2026