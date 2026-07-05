Giá gạo tăng, xuất khẩu vào Trung Quốc và Iraq tăng vọt

Giá gạo Việt Nam đang tăng trở lại trong khoảng từ 3 - 8 USD/tấn, tùy loại, vào những ngày đầu tháng 7. Cụ thể, như gạo Jasmine tăng 8 USD lên 520 USD/tấn còn gạo thơm 5% tấm tăng 5 USD, lên 510 USD/tấn. Bên cạnh đó, giá gạo các nước châu Á khác như: Ấn Độ, Pakistan và Myanmar cũng tăng phổ biến từ 2 - 7 USD/tấn. Giá gạo được dự báo có xu hướng tăng khi El Nino hoạt động mạnh, ảnh hưởng lớn đến nguồn cung lương thực, thực phẩm trong thời gian tới.

Giá gạo tăng trở lại, xuất khẩu vào Trung Quốc và Iraq tăng vọt ẢNH: DUY TÂN

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt 5,2 triệu tấn, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, giá trị đạt 2,4 tỉ USD, giảm 2,5%. Nguyên nhân do giá gạo xuất khẩu giảm đến 11,3%, còn 459,6 USD/tấn.



Philippines vẫn là nhà nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam, chiếm tới 45% thị phần. Tuy nhiên, bất ngờ lớn nhất lại đến từ thị trường Trung Quốc với mức tăng đến 87% so với cùng kỳ năm trước. Trong 6 tháng qua, Trung Quốc đã nhập trên 1 triệu tấn gạo Việt Nam, đây cũng là số lượng cao nhất trong nhiều năm gần đây, nhờ vậy thị phần tăng lên tới 19,4%. Thị trường Trung Quốc là điểm đến quen thuộc của các sản phẩm gạo thơm của Việt Nam, nhất là dòng đặc sản ST25, gạo nếp. Trung Quốc cũng là thị trường rất linh hoạt, thường tăng nhập khẩu các loại gạo khi giá thế giới xuống thấp. Đó là những lý do khiến xuất khẩu gạo của Việt Nam vào Trung Quốc tăng vọt trong 6 tháng qua.

Bên cạnh Trung Quốc, điểm đến đáng chú ý là thị trường Iraq, tăng đến 132,4 lần so với cùng kỳ năm trước và vào nhóm 15 thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam. Theo các doanh nghiệp, thị trường Trung Đông này vốn là khách "ruột" của gạo Thái Lan. Tuy nhiên, do xung đột quân sự thời gian qua nên hoạt động xuất khẩu gạo của Thái Lan vào khu vực này bị ảnh hưởng nặng nề. Việc gạo Việt Nam vào được thị trường này sẽ mở ra cơ hội tốt về mặt thị trường lẫn uy tín ngành hàng.



