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Giá heo hơi hôm nay 13.7.2026: Bất ngờ tăng trở lại

Đinh Đang
Đinh Đang
Sau thời gian trầm lắng, thị trường heo hơi bất ngờ tăng giá trở lại tại nhiều địa phương với mức bình quân cả nước hiện 63.500 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 13.7.2026: Bất ngờ tăng trở lại- Ảnh 1.

Giá heo hơi bất ngờ tăng trở lại sau thời gian dài ở mức đáy

ẢNH: ĐINH ĐANG

Sáng đầu tuần, thị trường heo hơi miền Bắc ghi nhận mức điều chỉnh đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg ở một số địa phương. Sau khi điều chỉnh, giá heo hơi tại TP.Hà Nội và Hưng Yên cùng lên 67.000 đồng/kg, cao nhất cả nước. Các địa phương khác gồm Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Lào Cai và Điện Biên cùng giao dịch ở mức 66.000 đồng/kg. Trong khi đó, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Lai Châu, Phú Thọ và Sơn La tiếp tục duy trì 65.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Thị trường miền Trung  hôm nay cũng ghi nhận diễn biến tích cực khi giá heo hơi tại Khánh Hòa và Lâm Đồng cùng tăng 1.000 đồng/kg, lần lượt lên 62.000 đồng và 63.000 đồng/kg. Hiện tại, các thương lái trong khu vực này thu mua heo hơi trong khoảng 62.000 - 65.000 đồng/kg. Trong đó, mức 62.000 đồng/kg được ghi nhận tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa; Lâm Đồng và Huế 63.000 đồng/kg; Hà Tĩnh và Quảng Trị 64.000 đồng/kg. Thanh Hóa và Nghệ An vẫn dẫn đầu khu vực với 65.000 đồng/kg.

Tại các tỉnh thành phía nam, giá heo hơi vẫn kéo dài xu hướng đi ngang trong sáng nay, duy trì trong khoảng 61.000 - 63.000 đồng/kg. Cụ thể, các địa phương gồm Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ 61.000 đồng/kg; mức 62.000 đồng/kg tại Tây Ninh và Vĩnh Long. Hai địa phương gồm Đồng Nai và TP.HCM vẫn giữ giá heo hơi cao nhất khu vực, cùng 63.000 đồng/kg.

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