Giá heo hơi hôm nay 16.11.2022: Thị trường lại đỏ lửa

Tại miền Bắc, thương lái tại Yên Bái, Lào Cai, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang và Thái Nguyên đang thu mua heo hơi trong khoảng 54.000 - 55.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với hôm trước.

Heo hơi tại Hưng Yên và Thái Bình đang được giao dịch lần lượt với giá 54.000 đồng và 56.000 đồng/kg, cùng giảm 2.000 đồng/kg. Phú Thọ và Hà Nội cùng giảm 3.000 đồng/kg xuống còn 53.000 đồng, thấp nhất khu vực.

Thị trường miền Trung, Tây nguyên cũng điều chỉnh giảm từ 1.000 đồng đến 3.000 đồng/kg. Trong đó, giá heo hơi tại Quảng Bình, Thừa Thiên-Huế và Khánh Hòa đang neo tại mức 55.000 đồng, giảm 1.000 đồng/kg. Cùng mức giảm, tỉnh Đắk Lắk điều chỉnh giao dịch xuống còn 53.000 đồng.

Mức giá thấp nhất khu vực ở thời điểm khảo sát được ghi nhận tại hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh là 52.000 đồng/kg, cùng giảm 3.000 đồng.





Tại miền Nam, giá heo hơi giảm 1.000 đồng/kg rải rác ở một vài nơi. Cụ thể, hai tỉnh Long An và An Giang cùng điều chỉnh giao dịch xuống còn 55.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại không ghi nhận biến động mới về giá so với ngày hôm qua.

Tính chung trên cả nước, giá heo hơi đã rơi về mức 53.900 đồng/kg, sau khi nhích lên mốc 55.000 đồng/kg vào tuần trước.

Hiện giá heo của Công ty Chăn nuôi C.P Việt Nam vẫn đang ở mức 58.000 - 60.000 đồng/kg. Giá heo tại thị trường Trung Quốc đã bắt đầu tăng trở lại, lên mức 89.400 đồng/kg. Tuy nhiên, sức mua trên thị trường nội địa quá yếu, bên cạnh đó sản lượng heo của một số doanh nghiệp lại tăng gấp đôi, do đó giá heo ở Việt Nam chỉ dao động ở mốc 50.000 đồng/kg. Với mức giá này người chăn nuôi không mặn mà tái đàn, thậm chí nhiều trại chăn nuôi đang thua lỗ.