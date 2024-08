Giá heo hơi hôm nay 16.8.2024: Áp lực giảm giá ở phía nam

Giá thịt heo đang chịu áp lực giảm giá ở các tỉnh phía nam

Sau đợt tăng giá kéo dài trong nửa đầu năm, giá heo hơi trong nước có xu hướng giảm trở lại từ cuối quý 2/2024. Tính đến ngày 15.8, giá heo hơi cả nước dao động trong khoảng 64.000 đồng/kg, giảm 8% so với cuối tháng 6.

Cụ thể, giá heo hơi tại các tỉnh, thành phía bắc dao động trong khoảng 64.000 - 66.000 đồng/kg. Trong đó, mức giá cao nhất khu vực là 66.000 đồng/kg tại Bắc Giang, Hưng Yên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Tuyên Quang. Các tỉnh thành khác tiếp tục neo ở mốc 64.000 - 65.000 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây nguyên, giá heo hơi biến động nhẹ nhưng vẫn giữ khoảng cách chênh lệch lớn so với các vùng khác. Cụ thể, sau khi tăng nhẹ 1.000 đồng/kg, heo hơi tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa được thu mua ở mức 62.000 - 63.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá heo hơi tại Lâm Đồng giảm nhẹ 1.000 đồng, về 63.000 đồng/kg. Các tỉnh còn lại trung bình 62.600 đồng/kg.

Tại thị trường miền Nam, giá heo hơi giảm 1.000 đồng/kg tại nhiều nơi. Cụ thể, giá heo hơi tại Vĩnh Long 61.000 đồng/kg, ngang với Đồng Tháp. Hiện giá thu mua tại miền Nam dao động trong khoảng 61.000 - 64.000 đồng/kg.

Theo các đơn vị chăn nuôi, nhu cầu tiêu thụ thấp, nguồn cung tăng được cho là những yếu tố khiến giá heo có bước điều chỉnh trong những ngày qua. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp và hộ chăn nuôi đẩy mạnh tái đàn để chuẩn bị cho dịp tết.

Theo số liệu từ Cục Chăn nuôi, đàn heo của Việt Nam có xu hướng tăng trở lại do chăn nuôi nông hộ chuyển mạnh sang bán công nghiệp, liên kết với doanh nghiệp. Tính đến cuối tháng 7, tổng đàn heo cả nước tăng 3% so với thời điểm cuối năm ngoái, đạt hơn 25 triệu con. Bên cạnh mối lo từ dịch bệnh lây lan, sức ép đến từ nguồn thịt heo nhập khẩu cũng rất lớn. Theo Cục Xuất nhập khẩu, trong quý 2, Việt Nam nhập khẩu 27.000 tấn thịt heo, trị giá 60,7 triệu USD, tăng gấp đôi về cả lượng và giá trị so với quý 1. Nếu lượng thịt nhập khẩu tiếp tục gia tăng thì áp lực giảm giá trong nước sẽ lớn hơn.