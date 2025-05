Giá heo hơi hôm nay 20.5.2025: Giá cao chót vót, nhiều 'ông lớn' lãi khủng

Ở miền Bắc, giá heo hơi duy trì mức cao, đặc biệt Bắc Giang cao nhất khu vực với 69.000 đồng/kg, các tỉnh thành khác từ 67.000 - 68.000 đồng/kg.



Giá heo hơi cao chót vót, doanh nghiệp lãi khủng ẢNH: CHÍ NHÂN

Tại khu vực miền Trung và Tây nguyên, giá heo hơi đồng loạt giảm 1.000 đồng ở Bình Định và Khánh Hòa xuống 69.000 đồng/kg. Trong khi đó, mức cao nhất 73.000 đồng/kg duy trì tại Lâm Đồng và Bình Thuận. Ngược lại, giá thấp nhất ghi nhận tại Hà Tĩnh với 67.000 đồng/kg. Các tỉnh thành trong khu vực giá heo hơi duy trì từ 68.000 - 72.000 đồng/kg.

Ở miền Nam, giá heo hơi vẫn ổn định với mức phổ biến từ 73.000 - 74.000 đồng/kg. Riêng các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Hậu Giang và An Giang tới 75.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước 70.500 đồng/kg. Giá heo hơi đứng ở mức cao trong khi nguyên liệu thức ăn chăn nuôi giảm mạnh, chẳng hạn đậu nành nhập khẩu giảm 15,2% và lúa mì giảm gần 5% so với cùng kỳ 2024. Điều này giúp các doanh nghiệp lớn trong ngành tiếp tục thu lãi đậm. Có thể kể đến Tập đoàn Hòa Phát chỉ trong 3 tháng đầu năm 2025 riêng lĩnh vực nông nghiệp mà trụ cột là chăn nuôi thu về 447 tỉ đồng, tăng 2,2 lần so với cùng kỳ năm trước; năm 2024 lợi nhuận sau thuế tới trên 1.000 tỉ đồng, tăng gấp 5 lần so với năm trước.

Tương tự, Tập đoàn Dabaco Việt Nam lãi sau thuế quý 1/2025 là 508 tỉ đồng, tăng đến 7 lần so với cùng kỳ năm trước; cả năm 2024 lãi 769 tỉ đồng, tăng 30 lần so với năm trước.

Các doanh nghiệp lớn khác như GreenFeed Việt Nam, Công ty CP Nông nghiệp BaF Việt Nam… cũng thu lãi đậm.

Tại TP.HCM, giá thịt bán lẻ tại các kênh phân phối vẫn duy trì mức cao như: đuôi heo 233.000 đồng/kg, cốt lết 115.000 đồng/kg, thịt đùi 146.000 đồng/kg, ba rọi 215.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 255.000 đồng/kg, giò heo rút xương 157.000 đồng/kg, nạc dăm 193.000 đồng/kg… Tại các chợ truyền thống, giá thịt heo thấp hơn từ 10 - 15% so với các kênh siêu thị.