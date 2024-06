Giá heo hơi hôm nay 20.6.2024: Biến động trái chiều

Tại miền Bắc, giá heo hơi giảm 1.000 đồng ở Hưng Yên xuống còn 69.000 đồng/kg và Yên Bái còn 68.000 đồng/kg. Thái Bình tiếp tục duy trì giá 70.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Các địa phương từ 68.000 - 69.000 đồng/kg.



Giá heo hơi biến động trái chiều giữa các vùng miền CHÍ NHÂN

Ở miền Trung và Tây nguyên, giá heo hơi giảm 2.000 đồng xuống 67.000 đồng/kg tại Nghệ An. Trong khi đó, tại Khánh Hòa, giá heo hơi giảm 1.000 đồng còn 65.000 đồng/kg, bằng với Quảng Bình, thấp nhất cả nước. Lâm Đồng duy trì giá heo hơi cao nhất khu vực với 69.000 đồng/kg; các tỉnh thành còn lại 66.000 - 68.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi ở Long An tăng 1.000 đồng lên 70.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Mức tăng 1.000 đồng cũng ghi nhận ở Hậu Giang, lên 67.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại từ 66.000 - 69.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước giảm nhẹ, hiện còn 67.600 đồng/kg.

Theo tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO), năm 2024 dự báo sản lượng thịt heo toàn cầu giảm khoảng 1,2 triệu tấn (tương đương 0,9%) so với năm 2023. Mức giảm này chủ yếu do sự sụt giảm ở Trung Quốc nhằm kiểm soát tình trạng thừa cung và duy trì ổn định giá trong nước. Ngược lại so với năm 2023, dự báo tăng sản lượng thịt gia cầm tăng 0,8%, lên 146 triệu tấn; sản lượng thịt bò và thịt cừu toàn cầu cũng dự báo tăng thêm vào năm 2024.

Tại TP.HCM, thị trường ổn định, giá heo mảnh tại chợ đầu mối dao động 75.000 - 80.000 đồng/kg. Giá thịt heo phổ biến như: ba rọi 122.000 đồng/kg, sườn non từ 148.000 đồng/kg, sườn già 106.000 đồng/kg, nạc vai 108.000 đồng/kg, chân giò rút xương 110.000 đồng/kg, ba rọi rút xương 176.000 đồng/kg…