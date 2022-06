Giá heo hơi hôm nay 22.6.2022: Áp lực bán tháo vì dịch bệnh

Tại khu vực miền Bắc, thị trường heo hơi không có biến động mới, giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 56.000 - 57.000 đồng/kg.

Hiện tại, mức giá thấp nhất khu vực được chứng kiến tại các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Nam Định, Phú Thọ và Hà Nam là 56.000 đồng/kg. Thương lái tại các tỉnh thành còn lại tiếp tục thu mua heo hơi tại ngưỡng 57.000 đồng/kg.

Thị trường khu vực miền Trung, Tây nguyên giảm nhẹ ở một vài nơi so với hôm qua. Theo đó, thương lái tại hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế đang cùng giao dịch với giá 53.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

Mức giá cao nhất trong khu vực là 56.000 đồng/kg, tiếp tục được ghi nhận tại Thanh Hóa. Dịch tả heo châu Phi lan ra một số tỉnh miền Trung nên người chăn nuôi đang bán tháo. Hiện tại, giá thu mua heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây nguyên dao động trong khoảng 51.000 - 56.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi điều chỉnh giảm cao nhất 2.000 đồng/kg. Cụ thể, tỉnh Bình Dương và Đồng Nai lần lượt giảm 1.000 đồng/kg và 2.000 đồng/kg xuống chung mức 54.000 đồng/kg, ngang bằng với các tỉnh Tây Ninh, Hậu Giang, Trà Vinh, Bến Tre và Sóc Trăng.





Ngoại trừ tỉnh Kiên Giang đang giao dịch với giá thấp nhất là 53.000 đồng/kg, các tỉnh thành còn lại đều đang thu mua ổn định trong khoảng 55.000 - 58.000 đồng/kg.

Một số công ty chăn nuôi dự báo: Trong thời gian tới nguồn cung heo hơi cho TP.HCM sẽ giảm đáng kể do dịch tả heo châu Phi đã ảnh hưởng mạnh đến Đồng Nai và các tỉnh Đông Nam bộ. Ngoài ra lượng heo hơi từ miền Bắc sẽ bị thắt chặt do kiểm dịch. Do vậy dự báo giá heo hơi tại khu vực này có thể tăng trở lại trong ngắn hạn.

Trên thị trường bán lẻ, giá heo mảnh tại hệ thống cửa hàng Porkshop (Công ty chăn nuôi C.P Việt Nam) vẫn đang ổn định ở mức 76.000 đồng/kg.