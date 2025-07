Giá heo hơi hôm nay 24.7.2025: Mất đến 7.000 đồng/kg

Tại miền Bắc, giá heo hơi giảm đồng loạt 1.000 đồng ở hầu hết các địa phương; xuống mức thấp nhất khu vực với 60.000 đồng/kg ở Điện Biên và Lai Châu. Cùng mức giảm 1.000 đồng xuống 61.000 đồng có Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh; còn Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Hưng Yên xuống cùng mức 62.000 đồng/kg. Các địa phương như Ninh Bình, Thái Nguyên, Cao Bằng, Phú Thọ, Sơn La giữ giá 62.000 đồng/kg.



Giá heo hơi và thịt heo tiếp tục giảm trên diện rộng

Tại miền Trung, giá heo hơi ở Gia Lai giảm 1.000 đồng xuống 59.000 đồng/kg - mức thấp nhất cả nước kể từ đầu năm 2025. Ngược lại, địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực là Lâm Đồng cũng giảm 1.000 đồng còn 63.000 đồng/kg. Nhiều tỉnh thành cùng giảm 1.000 đồng có Hà Tĩnh và Quảng Trị xuống 60.000 đồng/kg; trong khi Nghệ An và Khánh Hòa 61.000 đồng/kg...

Ở miền Nam, giá heo hơi đồng loạt giảm 1.000 đồng ở Tây Ninh xuống 65.000 đồng/kg; Đồng Nai, Đồng Tháp, An Giang 63.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại duy trì giá từ 63.000 - 65.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước hiện 62.000 đồng/kg, so với đầu tháng 7 đã giảm đến 7.000 đồng, nhưng so với thị trường lân cận là Trung Quốc vẫn còn cao hơn khoảng 10.000 đồng/kg. Giá heo hơi giảm nhanh một phần do tình trạng dịch bệnh đang phát triển rộng ở nhiều địa phương.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh tại chợ đầu mối phổ biến từ 70.000 - 73.000 đồng/kg. Giá một số sản phẩm thịt phổ biến tiếp tục giảm như cốt lết 101.000 đồng/kg, thịt đùi 123.000 đồng/kg, ba rọi 185.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 210.000 đồng/kg, giò heo rút xương 135.000 đồng/kg, nạc dăm 175.000 đồng/kg…