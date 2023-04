Giá heo hơi hôm nay 26.4.2023: Lại giảm trên toàn quốc

Giá heo hơi đã giảm trở lại sau thời gian điều chỉnh ĐINH ĐANG

Sáng 26.4, giá heo hơi tại thị trường miền Bắc giảm 1.000 đồng, dao động trong khoảng 51.000 - 53.000 đồng/kg. T Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai, Hưng Yên giảm 1.000 đồng, về mức 53.000 đồng/kg. Mức giá này cũng được ghi nhận tại các địa phương bao gồm Thái Bình, Vĩnh Phúc và Hà Nội. Các địa phương khác không ghi nhận sự biến động mới, đứng ở mức 52.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây nguyên, giá heo hơi giảm 1.000 - 3.000 đồng, dao động trong khoảng 51.000 - 54.000 đồng/kg. Theo đó, sau khi giảm 1.000 đồng/kg, các địa phương bao gồm Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế ghi nhận ở mức 52.000 đồng/kg. Bình Định, sau khi giảm 2.000 đồng, thương lái thu mua heo hơi ở mức 52.000 đồng/kg. Mức giảm sâu nhất 3.000 đồng được ghi nhận tại hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi, về 52.000 đồng/kg.

Mức giá thấp nhất khu vực là 51.000 đồng/kg được ghi nhận tại Bình Thuận.

Cùng chung xu hướng giảm trên thị trường, khu vực miền Nam, giá heo hơi cũng giảm 1.000 - 2.000 đồng và dao động trong khoảng 51.000 - 54.000 đồng/kg. Trong đó, giảm 1.000 đồng/kg, giá heo hơi tại hai tỉnh Vĩnh Long và Tây Ninh đứng ở mức tương ứng 51.000 đồng và 52.000 đồng/kg. Tương tự, sau khi giảm 2.000 đồng, 53.000 đồng/kg là mức giá được ghi nhận tại Long An, Bạc Liêu và Bến Tre.

Theo các báo cáo phân tích, hiện chưa có dấu hiệu thiếu nguồn cung thịt heo do tổng đàn heo cả nước vẫn tăng 6,2% so với cùng kỳ, tương đương với giai đoạn trước dịch tả heo châu Phi và sản lượng thịt lợn heo tăng 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý 1/2023.

Hiện nay, quy mô chăn nuôi nông hộ đang thu hẹp vì người nông dân e ngại thua lỗ không dám tái đàn. Các công ty chăn nuôi quy mô công nghiệp dự báo giá heo hơi được kỳ vọng tăng nhẹ trong quý 2/2023 và sẽ cải thiện rõ rệt hơn trong quý 3/2023 khi nhu cầu tiêu dùng phục hồi. Cụ thể, một số dự báo cho rằng giá heo sẽ tăng 5% so với năm ngoái, lên 59.000 đồng/kg vào năm 2023, nhờ giá thịt heo Trung Quốc phục hồi khi nền kinh tế mở cửa trở lại.

Hiện giá heo của Công ty Chăn nuôi C.P Việt Nam đang ở mức 56.500 đồng/kg trong khi giá heo Trung Quốc còn đang rất thấp, dưới 49.000 đồng/kg.