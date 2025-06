Giá heo hơi hôm nay 27.6.2025: Liệu có giảm tiếp?

Giá heo hơi đang mất mốc bình quân 70.000 đồng/kg khi thị trường bước vào thấp điểm tiêu thụ ẢNH: CTV

Giá heo hơi hôm nay đã lấy lại trạng thái cân bằng sau phiên điều chỉnh giảm một ngày trước. Tại thị trường phía bắc, giá heo hơi duy trì xu hướng đi ngang, giao dịch từ 68.000 - 69.000 đồng/kg. Cụ thể, mức 69.000 đồng/kg được ghi nhận tại các tỉnh thành như Hà Nội, Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Nguyên, Phú Thọ, Thái Bình, Vĩnh Phúc và Tuyên Quang. Trong khi đó, Yên Bái, Lào Cai, Nam Định, Hà Nam và Ninh Bình đang bán heo hơi với 68.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây nguyên, giá heo hơi cũng chững lại sau nhịp điều chỉnh sáng 26.6. Hiện tại, heo hơi khu vực này đang được mua bán dao động trong khoảng 67.000 - 71.000 đồng/kg. Trong đó, Lâm Đồng, Ninh Thuận và Bình Thuận là những tỉnh có giá heo hơi cao nhất khu vực, đạt 71.000 đồng/kg. Ở chiều ngược lại, Bình Định đang giữ giao dịch tại mức 67.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước.

Tại thị trường phía nam, giá heo hơi cũng đã quay lại trạng thái ổn định trong khoảng 70.000 - 73.000 đồng/kg. Cụ thể, Bà Rịa - Vũng Tàu là địa phương có giá heo hơi đạt 73.000 đồng/kg, cao nhất cả nước. Các tỉnh, thành phố còn lại trong khu vực, giá heo hơi dao động trong khoảng 70.000 - 72.000 đồng/kg.

Theo thống kê của Bộ NN-MT, tổng đàn heo cả nước hiện nay ước đạt 27,1 triệu con, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó một số địa phương có số đầu con tăng cao do thu hút được nhiều doanh nghiệp mới tham gia vào lĩnh vực chăn nuôi như: Tây Ninh tăng 54,3%; Gia Lai tăng 38,6%; Tiền Giang tăng 24,1%; Sơn La tăng 11,3%; Bình Định tăng 9,5%. Tuy nhiên, một số địa phương còn thận trọng trong việc mở rộng quy mô đàn do lo ngại dịch bệnh bùng phát, đồng thời thực hiện quy định không được phép chăn nuôi trong khu vực đông dân cư nên đàn heo tại Khánh Hòa giảm 23,9%, tại Đồng Nai giảm 3,7%.