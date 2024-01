Giá heo hơi hôm nay 4.1.2024: Tăng nhẹ vài nơi

Tại miền Bắc, nơi có mặt bằng giá heo hơi cao nhất, tiếp tục xu hướng tăng. Mức tăng 2.000 đồng ghi nhận được tại Tuyên Quang, bên cạnh đó Hưng Yên và Hà Nội cũng tăng 1.000 đồng, cùng đạt mức cao nhất cả nước là 52.000 đồng/kg. Giá heo hơi khu vực này dao động từ 50.000 - 52.000 đồng/kg.

Thị trường vẫn chưa thật sự khởi sắc trong những ngày đầu năm mới CHÍ NHÂN

Ở Miền Trung và Tây nguyên, thị trường ổn định ở mức thấp, phổ biến từ 49.000 - 50.000 đồng/kg; riêng Quảng Trị, Khánh Hòa và Bình Thuận chỉ 48.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước.

Cũng giống như miền Trung, thị trường miền Nam không ghi nhận sự biến động nào. Giá heo hơi phổ biến 49.000 - 50.000 đồng/kg, riêng Cà Mau tiếp tục duy trì mức cao nhất khu vực 52.000 đồng/kg. Khu vực chăn nuôi và tiêu thụ thịt heo lớn nhất nước là Đông Nam bộ đồng giá 50.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước 49.700 đồng/kg, tương đương với thị trường Trung Quốc.

Theo Cục Chăn nuôi, mặc dù giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi trung bình cả năm 2023 giảm so với năm 2022, tuy nhiên giá thức ăn chăn nuôi hỗn hợp cho heo và gia cầm trung bình cả năm 2023 vẫn cao hơn 0,7 - 3,5% so với năm 2022. Nguyên nhân, do giá thức ăn chăn nuôi chỉ được điều chỉnh giảm 6 đợt kể từ tháng 6.2023 đến nay, nhưng mức giảm mỗi đợt không nhiều. Chính vì vậy, chi phí chăn nuôi hiện vẫn còn cao so với những năm trước.

Tại thị trường TP.HCM, lượng heo về các nhà máy khoảng 5.500 con/ngày. Giá heo mảnh ở các chợ đầu mối khoảng 70.000 đồng/kg. Giá thịt heo phổ biến như: thịt ba rọi 104.000 đồng/kg, sườn non từ 143.000 đồng/kg, sườn già 95.000 đồng/kg, nạc vai và đùi khoảng 95.000 đồng/kg, chân giò rút xương 97.000 đồng/kg, ba rọi rút xương 155.000 đồng/kg…