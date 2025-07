Giá heo hơi hôm nay 4.7.2025: Lùi về mức 68.000 đồng/kg

Giá thịt heo đang ở mức cao tại các chợ ẢNH: CTV

Giá heo hơi hôm nay tại thị trường phía bắc tiếp tục ổn định, không ghi nhận biến động mới. Giá mua bán heo hơi phổ biến tại khu vực này dao động từ 68.000 - 69.000 đồng/kg. Trong đó, TP.Hải Phòng đang có giá heo ở mức cao nhất khu vực với 69.000 đồng/kg. Các địa phương khác trong vùng giữ vững mức 68.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung, giá heo hơi tiếp tục giảm nhẹ tại một số tỉnh thành. Cụ thể, sau khi giảm 1.000 đồng/kg, giá heo hơi tại Lâm Đồng còn 69.000 đồng/kg; Thanh Hóa và Quảng Trị về cùng giá 67.000 đồng/kg; Gia Lai xuống 65.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước. Các địa phương còn lại trong vùng giữ giá đi ngang. Hiện tại, giá heo hơi tại khu vực này dao động trong khoảng 65.000 - 69.000 đồng/kg.

Tại thị trường phía nam, giá heo hơi tiếp tục ghi nhận đà giảm trong sáng nay. Theo đó, sau khi cùng hạ 1.000 đồng/kg, giá heo hơi tại Tây Ninh xuống còn 69.000 đồng/kg; Đồng Tháp và Vĩnh Long về mức 68.000 đồng/kg, Cà Mau 70.000 đồng/kg. Khu vực này hiện vẫn giữ mức giá giao dịch heo hơi cao nhất cả nước nhưng đà giảm đã xuất hiện liên tục nhiều ngày gần đây, đưa giá heo hơi về gần với mức chung cả nước trong khoảng 68.000 - 70.000 đồng/kg.

Theo Cục Chăn nuôi - Thú y (Bộ NN-MT), giá thịt heo hơi tăng khá cao trong 6 tháng đầu năm đã khuyến khích người dân đầu tư mở rộng quy mô sản xuất. Ước tính, tổng đàn heo cả nước đến thời điểm hiện tại tăng 3,8% so với cùng thời điểm năm 2024; sản lượng thịt heo hơi xuất chuồng 6 tháng đầu năm ước đạt 2,7 triệu tấn, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước. Đàn heo tại một số địa phương tăng cao do có nhiều doanh nghiệp mở rộng đầu tư sản xuất, như Gia Lai tăng 30% so với cùng kỳ năm trước, Quảng Trị tăng 20%, đặc biệt là tại Tây Ninh, đàn heo tăng hơn 48% do từ đầu năm đến nay một số dự án chăn nuôi heo với quy mô lớn đã đi vào hoạt động.