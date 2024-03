Giá heo hơi hôm nay 5.3.2024: ‘Vùng trũng’ đang vượt lên

Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi phổ biến 57.000 đồng/kg, một số ít địa phương giá 56.000 đồng/kg.

Thị trường tiếp tục khởi sắc CHÍ NHÂN

Khu vực miền Trung và Tây nguyên ghi nhận tăng giá nhẹ tại Lâm Đồng lên 57.000 đồng/kg, cùng mức với Bình Thuận. Các địa phương còn lại duy trì giá heo hơi từ 54.000 - 56.000 đồng/kg.

Ở miền Nam, thị trường khá sôi động. Mức tăng 2.000 đồng ghi nhận tại Kiên Giang, lên 56.000 đồng/kg. Tuy nhiên, giá cao nhất hiện nay thuộc về Đồng Nai và Đồng Tháp với 58.000 đồng/kg, sau khi tăng 1.000 đồng.

Cùng tăng 1.000 đồng còn có Bình Dương, Long An, Tiền Giang, Trà Vinh lên 56.000 - 57.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá heo hơi phổ biến của nhiều địa phương khác trong khu vực.

Giá heo hơi bình quân cả nước là 56.200 đồng/kg. Giá cao nhất 58.000 đồng tại Đồng Nai và Đồng Tháp, thấp nhất 54.000 đồng ở Quảng Bình và Bình Định. Xu hướng tăng giá cũng xuất hiện tại thị trường Trung Quốc, tăng 1.500 đồng lên 48.700 đồng/kg.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh tại chợ đầu mối ổn định trong khoảng 68.000 - 70.000 đồng/kg. Giá thịt heo như ba rọi 103.000 đồng/kg, sườn non từ 133.000 đồng/kg, sườn già 92.000 đồng/kg, nạc vai 93.000 đồng/kg, chân giò rút xương 101.000 đồng/kg, ba rọi rút xương 160.000 đồng/kg…

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sản xuất chăn nuôi cả nước trong 2 tháng đầu năm ổn định. Tình hình chăn nuôi trâu, bò trong tháng không có biến động lớn, đàn trâu tiếp tục xu hướng giảm do diện tích chăn thả thu hẹp, hiệu quả kinh tế không cao. Đàn heo phát triển tốt, ước tính tổng đàn của cả nước tại thời điểm cuối tháng 2 tăng khoảng 2,1% so với cùng kỳ năm 2023. Đàn gia cầm phát triển tốt do thị trường tiêu thụ và giá cả đầu ra ổn định nên người dân yên tâm mở rộng quy mô đàn, ước tính tổng số gia cầm của cả nước tại thời điểm cuối tháng 2 tăng khoảng 1,6% so với cùng kỳ năm 2023.