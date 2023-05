Giá heo hơi hôm nay 6.5.2023: Cuối tuần, lượng heo về TP.HCM tăng mạnh

Tại miền Bắc, giá heo hơi tăng 1.000 đồng tại Phú Thọ và Hưng Yên, lên lần lượt là 53.000 và 54.000 đồng/kg. Ngược lại, Bắc Giang giảm 1.000 đồng xuống 53.000 đồng/kg. Các địa phương khác ổn định so với ngày hôm trước.

Giá heo hơi biến động nhẹ trong ngày cuối tuần CHÍ NHÂN

Tại miền Trung và Tây nguyên, giá heo hơi tăng 1.000 đồng tại Quảng Ngãi đạt 54.000 đồng/kg cùng mức với Lâm Đồng, cao nhất khu vực. Trong khi giá 51.000 đồng ghi nhận tại Quảng Bình, thấp nhất khu vực. Các địa phương còn lại ổn định 52.000 và 53.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo giảm 1.000 đồng tại Sóc Trăng, còn 54.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá phổ biến của nhiều địa phương trong khu vực. Giá cao nhất 55.000 đồng/kg tiếp tục duy trì tại Long An. Các tỉnh thành còn lại không biến động so với ngày hôm trước.

Tại thị trường TP.HCM, trong những ngày cuối tuần, lượng heo qua các kênh phân phối có kiểm soát thú y từ 10.000 - 11.000 con/ngày, tăng trung bình hơn 1.000 con so với ngày thường. Nguyên nhân, do thói quen mua sắm dịp cuối tuần của nhiều người dân thành phố. Tại các chợ đầu mối, giá heo mảnh từ 69.000 - 71.000 đồng/kg, cuối buổi chợ giảm còn 59.000 đồng/kg. Giá thịt heo bán lẻ tại các chợ và siêu thị không có nhiều biến động: ba rọi 134.000 đồng/kg, sườn non từ 125.000 - 145.000 đồng/kg, sườn già 90.000 đồng/kg, nạc vai và đùi khoảng 90.000 - 95.000 đồng/kg…