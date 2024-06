Giá heo hơi hôm nay 6.6.2024: Mất mốc 70.000 đồng/kg

Tại miền Bắc, giá heo hơi tăng 1.000 đồng lên 69.000 đồng/kg ở Hà Nội và Bắc Giang. Cùng 69.000 đồng/kg còn có Hưng Yên và Thái Bình. Giá heo hơi thấp nhất 67.000 đồng/kg vẫn duy trì tại Nam Định. Các địa phương còn lại đồng giá 68.000 đồng/kg.



Thị trường biến động nhiều nơi CHÍ NHÂN

Ở khu vực miền Trung và Tây nguyên, giá heo hơi tăng 1.000 đồng ở Thừa Thiên-Huế lên 68.000 đồng/kg. Mức cao nhất 69.000 đồng/kg duy trì ở Lâm Đồng và Bình Thuận. Các địa phương còn lại giữ giá từ 67.000 - 68.000 đồng/kg. Riêng Hà Tĩnh và Quảng Trị có giá thấp nhất 66.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi đồng loạt giảm 1.000 đồng ở Long An, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Sóc Trăng về 69.000 đồng/kg; Tiền Giang giảm còn 68.000 đồng/kg và Hậu Giang còn 67.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại có giá heo hơi từ 68.000 - 69.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước 68.100 đồng/kg. Giá heo hơi của Công ty C.P Việt Nam 69.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tăng là xu hướng chung của thế giới, tại thị trường Trung Quốc giá heo bình quân 67.000 đồng/kg. Theo Reuters, tại thị trường Mỹ, giá thịt heo trong tháng 5 cũng tăng đến 17,1% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 5 tháng đầu năm 2024, giá thịt heo trên sàn giao dịch ở Mỹ tăng 6,3% so với cùng kỳ. Nguyên nhân do tổng đàn giảm mạnh sau nhiều năm qua ngành chăn nuôi đối mặt với tình trạng khủng hoảng thừa.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh tại chợ đầu mối dao động 78.000 - 80.000 đồng/kg. Giá thịt heo phổ biến như: ba rọi 120.000 đồng/kg, sườn non từ 150.000 đồng/kg, sườn già 105.000 đồng/kg, nạc vai 107.000 đồng/kg, chân giò rút xương 110.000 đồng/kg, ba rọi rút xương 176.000 đồng/kg…