Giá heo hơi hôm nay 7.6.2025: Neo cao, nhiều nơi tăng đàn

Tại miền Bắc, heo hơi phổ biến ở nhiều địa phương ở mức giá 68.000 đồng/kg, riêng Hưng Yên và Tuyên Quang cao nhất khu vực với 70.000 đồng/kg. Một số nơi như Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên, Thái Bình và Bắc Giang 69.000 đồng/kg.



Giá heo hơi và thịt heo tiếp tục neo cao ẢNH: CHÍ NHÂN

Ở miền Trung, các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có giá heo hơi 68.000 - 69.000 đồng/kg. Khu vực từ Bình Định đến Ninh Thuận và Tây nguyên phổ biến từ 70.000 - 74.000 đồng/kg, riêng Khánh Hòa thấp nhất với 69.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi thấp nhất 72.000 đồng/kg ở Bến Tre, cao nhất 75.000 đồng/kg duy trì tại Tây Ninh và Long An. Các tỉnh thành còn lại từ 73.000 - 74.000 đồng/kg.

Giá heo hơi có sự chênh lệch mạnh giữa các khu vực, trong khi miền Bắc 68.800 đồng/kg thì miền Nam 73.900 đồng/kg. Giá heo hơi bình quân cả nước 70.900 đồng/kg, trong khi thị trường lân cận là Trung Quốc 51.800 đồng/kg.

Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, tính đến cuối tháng 5, tổng đàn heo cả nước ước đạt 27,1 triệu con, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó một số địa phương có số đầu con tăng cao do thu hút được nhiều doanh nghiệp mới tham gia vào lĩnh vực chăn nuôi như: Tây Ninh tăng 54,3%; Gia Lai tăng 38,6%; Tiền Giang tăng 24,1%; Sơn La tăng 11,3%; Bình Định tăng 9,5%. Tuy nhiên, một số địa phương còn thận trọng trong việc mở rộng quy mô đàn do lo ngại dịch bệnh bùng phát, đồng thời thực hiện quy định không được phép chăn nuôi trong khu vực đông dân cư nên đàn heo tại Khánh Hòa giảm 23,9%; Đồng Nai giảm 3,7%...

Giá thịt bán lẻ tại các kênh phân phối phổ biến ở TP.HCM như đuôi heo 230.000 đồng/kg, cốt lết 115.000 đồng/kg, thịt đùi 148.000 đồng/kg, ba rọi 215.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 250.000 đồng/kg, giò heo rút xương 155.000 đồng/kg, nạc dăm 193.000 đồng/kg…