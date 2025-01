Giá heo hơi hôm nay 9.1.2025: Tăng kéo dài có lo thiếu thịt heo?

Tại miền Bắc giá heo hơi tăng 1.000 đồng ở Yên Bái lên mức cao nhất là 69.000 đồng/kg bằng với Hà Nội và Bắc Giang. Bên cạnh đó, tại Ninh Bình cũng tăng 1.000 đồng lên 68.000 đồng/kg, đây cũng là mức giá ở các tỉnh thành khác trong khu vực.



Giá heo hơi tiếp tục tăng do nhu cầu tiêu thụ tăng ẢNH: CHÍ NHÂN

Tại khu vực miền Trung và Tây nguyên, giá heo hơi cao nhất là 69.000 đồng/kg tiếp tục duy trì tại Lâm Đồng. Các tỉnh thành còn lại có giá dao động từ 66.000 - 68.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Nam, mức giá cao nhất 69.000 đồng/kg cũng ghi nhận tại Đồng Nai, Tây Ninh và Kiên Giang. Các địa phương còn lại có giá dao động từ 67.000 - 68.000 đồng/kg.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính tại thời điểm cuối tháng 12.2024, đàn heo đạt khoảng 31 triệu con, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, đàn gia cầm khoảng 575 triệu con tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2023. Sản lượng thịt hơi các loại ước đạt 8,26 triệu tấn, tăng 5,4% so với năm 2023. Cụ thể thịt heo hơi là 5,16 triệu tấn, tăng 6,6%; thịt gia cầm đạt 2,43 triệu tấn, tăng 5,4%. Đàn vật nuôi đang ở mức cao và sản lượng thịt dồi dào, đảm bảo phục vụ tốt cho nhu cầu người tiêu dùng trong mùa cao điểm cuối năm.

Tại TP.HCM sức tiêu thụ gia tăng vào những ngày cuối năm, lượng heo về nhà máy dao động khoảng 6.000 con/ngày. Tại các chợ đầu mối, giá heo mảnh từ 83.000 - 88.000 đồng/kg. Giá một số mặt hàng thịt heo phổ biến tại các chợ lẻ như: ba rọi 166.000 đồng/kg, sườn non 182.000 đồng/kg, sườn già 111.000 đồng/kg, nạc vai 115.000 đồng/kg, nạc đùi 119.000 đồng/kg…