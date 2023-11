Giã lá dứa làm giả gạo Séng Cù xanh ở Lào Cai

Ngày 9.11, Cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai đã thông tin về vụ bắt giữ, xử phạt vi phạm hành chính đối với một hộ kinh doanh có hành vi làm giả gạo Séng Cù xanh để bán cho người tiêu dùng.

Trước đó, chiều 8.11, Đội Quản lý thị trường số 1, Cục quản lý thị trường Lào Cai phối hợp với Công an H.Mường Khương đã kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh lúa và một số nông sản tại thôn Na Đẩy, TT.Mường Khương (H.Mường Khương, Lào Cai), do ông Lục Văn Khón làm chủ.

Lá dứa tươi được xay để làm giả gạo Séng Cù xanh

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện một số người đang xay lá dứa tươi để nhuộm gạo, cho ra sản phẩm gạo Séng Cù xanh. Ông Lục Văn Khón khai nhận, cơ sở có khách hàng đặt 20 kg gạo Séng Cù xanh nên đã cho xay lá dứa tươi để nhuộm gạo thường thành gạo Séng Cù xanh. Số gạo này không có nguồn gốc, xuất xứ và đang chờ hong khô, đóng túi để giao cho khách hàng thì bị kiểm tra, bắt giữ.

Gạo Séng Cù xanh giả bắt giữ

Đội Quản lý thị trường số 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Khón, đồng thời ra quyết định phạt 7,5 triệu đồng do vi phạm quy định về đăng ký kinh doanh.

Gần đây, gạo Séng Cù xanh được rao bán nhiều trên mạng, với giá từ 30.000 - 40.000 đồng/kg, cao hơn gạo Séng Cù thông thường. Đây là loại gạo đặc sản đã được bảo hộ, có chỉ dẫn địa lý, canh tác tại H.Bát Xát và H.Mường Khương với sản lượng mỗi năm khoảng 10.000 tấn. Tại Lào Cai hiện có 100 cơ sở xay xát, chế biến gạo Séng Cù.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Lê Thanh Hoa, Trưởng phòng Nông nghiệp H.Mường Khương, khẳng định địa phương này không có gạo Séng Cù xanh, thông tin quảng cáo trên mạng xã hội đều là giả mạo, lừa dối người tiêu dùng và ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu gạo Séng Cù Mường Khương.

Gạo Séng Cù Mường Khương chỉ có 2 loại hạt trong và hạt màu trắng đục

Theo ông Hoa, gạo Séng Cù ở Mường Khương chỉ có 2 loại, do cách chế biến khác nhau. Loại thứ nhất hạt trong, do người dân phơi lúa dưới nắng nhẹ. Loại này không bảo quản lâu, phải cất trong tủ lạnh. Loại thứ hai hạt trắng đục như gạo nếp, do người dân phơi lúa dưới nắng to để trữ quanh năm.

Gạo Séng Cù bán tại Mường Khương đang có giá khoảng 25.000 - 27.000 đồng/kg và có thể đắt hơn vào dịp tết.