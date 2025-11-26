Gia Lai: Cháy xe container trong đêm, đầu xe bị thiêu rụi

Ngày 26.11, Công an xã Phù Mỹ Bắc (Gia Lai) cho biết đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, để điều tra nguyên nhân vụ cháy xe container xảy ra trong đêm tại thôn Mỹ Trang.

Cháy xe container tại xã Phù Mỹ Bắc, đầu xe bị thiêu rụi chỉ còn trơ khung

ẢNH: TRÀ QUANG

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 30 phút cùng ngày, người dân phát hiện xe container BS 76F - 006.XX đang đậu sát lề đường trước nhà một người dân bất ngờ bốc cháy dữ dội ở phần đầu. Lập tức, người dân gọi thông báo cho tài xế Phan Văn Châu (43 tuổi, ở thôn Trà Thung).

Nhận tin báo, ông Châu vội chạy đến hiện trường, cùng người dân sử dụng các dụng cụ chữa cháy tại chỗ để khống chế ngọn lửa, ngăn không cho cháy xe container lan sang khu vực bình xăng và thùng hàng.

Tuy nhiên, khi đám cháy được dập tắt, phần đầu xe đã bị lửa thiêu rụi, chỉ còn lại bộ khung.

Ông Châu cho biết hai ngày trước, ông điều khiển chiếc container này đến gửi nhờ ở lề đường trước nhà người thân tại thôn Mỹ Trang. Đến rạng sáng nay, ông nhận được tin xe bị cháy.

Vụ cháy xe container đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.