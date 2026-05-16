Gia Lai chỉ đạo xử lý vụ chế biến mực xà 54 hộ làm khổ 7.000 dân

Ngày 16.5, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã có văn bản chỉ đạo kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng sơ chế mực xà gây ô nhiễm môi trường tại xã Đề Gi sau phản ánh của Báo Thanh Niên qua bài viết Chế biến mực xà tại Đề Gi: 54 hộ làm khổ 7.000 dân.

UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng chế biến mực xà gây ô nhiễm môi trường tại xã Đề Gi ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo phản ánh, hoạt động sơ chế mực xà tự phát tại xã Đề Gi kéo dài khoảng 10 năm qua, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hơn 1.500 hộ dân với khoảng 7.000 nhân khẩu. Hiện địa phương có từ 54 - 80 hộ làm nghề chế biến mực xà.

Có khoảng 54 - 80 hộ làm nghề chế biến mực xà tại xã Đề Gi ẢNH: ĐỨC NHẬT

Nhiều cơ sở đã xả trực tiếp nước thải chưa qua xử lý chứa nội tạng, túi mực ra môi trường, khiến nhiều hồ nước đen đặc, bốc mùi hôi thối nồng nặc, nhất là vào ban đêm và sáng sớm. Dù chính quyền địa phương từng kiểm tra, xử phạt nhiều trường hợp vi phạm nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn kéo dài.

Công nhân dùng dao xẻ dọc thân mực, tách nội tạng rồi xối nước rửa trực tiếp ẢNH: ĐỨC NHẬT

Sau phản ánh của Báo Thanh Niên, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu UBND xã Đề Gi chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an xã Đề Gi cùng các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra toàn diện hoạt động vận chuyển, thu mua, tập kết và sơ chế mực xà tại thôn An Quang Đông và thôn An Quang Tây.

Cảnh nhếch nhác ở một cơ sở chế biến mực xà tại xã Đề Gi ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tỉnh yêu cầu thực hiện theo phương châm "kiểm tra đột xuất, xử lý tại chỗ, dứt điểm từng trường hợp vi phạm", chấm dứt tình trạng xả thải gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống và sức khỏe người dân; không để xảy ra tình trạng đối phó, hoạt động lén lút hoặc tái diễn vi phạm sau xử lý.

Sau khi xẻ, công nhân chế biến trải mực lên giàn rồi đem phơi ẢNH: ĐỨC NHẬT

UBND xã Đề Gi cũng được giao rà soát việc thực hiện các quyết định xử phạt đối với 30 trường hợp vi phạm đã bị lập hồ sơ từ năm 2022 nhưng chưa chấp hành; làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan.

Bên cạnh đó, địa phương phải tăng cường tuyên truyền, vận động 100% hộ dân tại thôn An Quang Đông và thôn An Quang Tây ký cam kết không tham gia hoạt động sơ chế, thu mua, vận chuyển, tập kết mực xà trái quy định.

Nước thải từ quá trình chế biến mực xà được xả trực tiếp ra môi trường gây ô nhiễm ẢNH: ĐỨC NHẬT

Chủ tịch UBND xã Đề Gi phải chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để tình trạng sơ chế mực xà gây ô nhiễm tiếp tục tái diễn hoặc phát sinh phức tạp trên địa bàn.

Ngoài ra, Công an tỉnh được giao tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan hoạt động vận chuyển, chế biến mực xà; kịp thời ngăn chặn các trường hợp chống đối hoặc cản trở lực lượng chức năng thi hành công vụ.

Nước thải đọng lại thành những hồ chứa lớn, sủi bọt và bốc mùi hôi thối ẢNH: ĐỨC NHẬT

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì đề xuất phương án bố trí khu sơ chế tập trung tại cụm công nghiệp, có hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn; đồng thời xây dựng giải pháp chuyển đổi sinh kế, ổn định việc làm cho người dân địa phương.