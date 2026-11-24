Chiều 23.11, UBND tỉnh Gia Lai làm việc với đoàn đại biểu vùng Normandie (Cộng hòa Pháp), trao đổi cơ hội hợp tác với nhiều lĩnh vực, trong đó có môi trường, nông nghiệp, công nghệ và du lịch. Hai bên ký biên bản ghi nhớ hợp tác, trao 18 văn bản hợp tác.

Tại buổi làm việc, đại diện các doanh nghiệp, tổ chức vùng Normandie giới thiệu tiềm năng, đề xuất hợp tác trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó thiên tai và phát triển bền vững.

Hai bên trao đổi về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ lượng tử, kinh tế xanh, ứng phó biến đổi khí hậu, kinh tế tuần hoàn, giáo dục, văn hóa và du lịch.

Vùng biển phường Quy Nhơn, nơi được đề xuất tổ chức hoạt động đi bộ dưới nước ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trong lĩnh vực môi trường, các đối tác vùng Normandie quan tâm đến kinh nghiệm, giải pháp quản lý, xử lý và bảo đảm chất lượng nguồn nước; xử lý chất thải gắn với phát triển kinh tế tuần hoàn; giảm phát thải carbon và cải thiện chất lượng môi trường sống. Phía Pháp đề xuất phối hợp với doanh nghiệp để triển khai các nội dung hợp tác cụ thể.

Về nông nghiệp, hai bên đề xuất nghiên cứu phát triển chuỗi cà phê từ vùng nguyên liệu, gắn với đo lường phát thải và truy xuất nguồn gốc nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường nhập khẩu. Một hướng nghiên cứu khác là tận dụng vỏ sò ở khu vực ven biển để cải tạo đất chua tại vùng trồng cà phê. Giải pháp này cần được đánh giá về hiệu quả và chi phí xử lý trước khi xem xét triển khai thí điểm.

Trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu, các trường đại học, doanh nghiệp công nghệ hai bên được kỳ vọng tăng cường trao đổi giảng viên, sinh viên và chuyên gia. Hai bên cũng đề cập nghiên cứu ứng dụng AI, dữ liệu vệ tinh để theo dõi rủi ro khí hậu, hỗ trợ người sản xuất chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết.

Ở lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, hai bên đề xuất tổ chức các hoạt động giao lưu thể thao ven biển, trong đó có chương trình hướng dẫn đi bộ dưới nước ở Quy Nhơn, góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, thu hút người dân và du khách tham gia trải nghiệm.

UBND tỉnh Gia Lai ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Caen la Mer Normandie và Pôle métropolitain Caen Normandie Métropole ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trong khuôn khổ chương trình, UBND tỉnh Gia Lai ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Caen la Mer Normandie (cộng đồng đô thị Caen và các địa phương lân cận) và Pôle métropolitain Caen Normandie Métropole (tổ chức liên kết 6 cộng đồng địa phương quanh khu vực Caen). Đại diện các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp hai bên cũng trao 18 văn bản hợp tác, gồm 13 biên bản ghi nhớ, 4 thư bày tỏ ý định hợp tác và 1 thỏa thuận hợp tác.

Các nội dung hợp tác được kỳ vọng mở rộng kết nối giữa chính quyền, doanh nghiệp, trường đại học và tổ chức hai bên, tạo cơ sở triển khai những chương trình, dự án cụ thể trong thời gian tới.