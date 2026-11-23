Hơn 30 năm gắn bó với nghề biển, ông Nguyễn Ngọc Hiếu (54 tuổi, ở xã Cát Tiến, Gia Lai) từng nhiều lần bắt gặp rùa biển mắc lưới, dính câu trong những chuyến ra khơi. Trước đây, ông thường gỡ ngư cụ, cứu rùa rồi thả về biển.

Thế nhưng, từ khi tham gia chương trình tình nguyện viên ngư dân giám sát, báo cáo và cứu hộ rùa biển, thú biển, những lần cứu hộ ấy ông tham gia ghi nhận qua ứng dụng điện thoại, góp thêm dữ liệu cho công tác bảo tồn.

Khoảng 1.000 con rùa biển chết mỗi năm

Ngày 23.11, Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) phối hợp với Hiệp hội Thủy sản tỉnh Gia Lai tổ chức hội thảo tổng kết chương trình tình nguyện viên ngư dân giám sát, báo cáo và cứu hộ rùa biển, thú biển năm 2026.

Ngư dân cứu và thả rùa biển về đại dương ẢNH: BAN TỔ CHỨC

Bà Bùi Thị Thu Hiền, Điều phối viên chương trình Biển và Bờ biển của IUCN Việt Nam, cho biết theo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu thủy sản/hải sản, trung bình mỗi năm có khoảng 1.000 con rùa biển chết do bị đánh bắt không chủ ý. Đây là tình trạng các loài sinh vật biển không phải mục tiêu khai thác nhưng bị mắc lưới, dính câu trong quá trình đánh bắt thủy sản.

Tại một số địa phương như Vườn quốc gia Côn Đảo, Vườn quốc gia Núi Chúa hay Khu bảo tồn biển Hòn Cau, rùa biển thường lên bờ đẻ trứng. Trong khi đó, tại Quy Nhơn, mỗi lần ghi nhận khoảng 3 - 4 cá thể lên bờ sinh sản đã là tín hiệu đáng mừng.

Trước đây, IUCN từng lập các nhóm Zalo để ngư dân thông tin về rùa biển, thú biển, nhưng việc báo cáo chưa thường xuyên. Trong khi đó, nhiều ngư dân cho biết họ thường xuyên bắt gặp các loài động vật này khi khai thác trên biển.

Mỗi năm có khoảng 1.000 con rùa biển chết do bị đánh bắt không chủ ý ẢNH: ĐỨC NHẬT

Từ thực tế đó, chương trình triển khai ứng dụng điện thoại thông minh để ngư dân thuận tiện ghi nhận, báo cáo các trường hợp động vật biển xuất hiện, mắc lưới hoặc gặp nguy hiểm. Đồng thời, đơn vị phối hợp với Cục Thủy sản và Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) nghiên cứu bản đồ sinh thái, xác định những khu vực nhạy cảm như bãi kiếm ăn của rùa biển, tuyến di cư của thú biển, phục vụ công tác quản lý và bảo tồn.

Theo bà Hiền, với đặc thù thường xuyên hoạt động trên biển, ngư dân có lợi thế trong việc quan sát, phát hiện sớm các trường hợp động vật biển gặp nguy hiểm. Mạng lưới tình nguyện viên vì vậy trở thành kênh giám sát từ cộng đồng, hỗ trợ thiết thực cho công tác bảo tồn.

Ngư dân hào hứng tham gia cứu hộ rùa biển

Triển khai từ tháng 1.2026, mô hình thí điểm đã xây dựng nền tảng số mang tên "TNV ngư dân". Thông qua ứng dụng, ngư dân dùng điện thoại thông minh (smartphone) ghi nhận các trường hợp bắt gặp thú biển, động vật biển mắc lưới, dính câu hoặc chết dạt vào bờ, kèm hình ảnh, video làm bằng chứng. Ứng dụng cũng hỗ trợ báo cáo tình hình rác thải nhựa thu gom trên biển.

Theo Hiệp hội Thủy sản tỉnh Gia Lai, chương trình đã thành lập nhóm 90 ngư dân tình nguyện, đồng thời hướng dẫn họ quy trình gỡ lưới, cứu hộ và thả rùa biển về môi trường tự nhiên, hạn chế gây thương tích cho động vật.

Trong năm 2026, chương trình ghi nhận 50 cá thể rùa biển, thú biển được cứu hộ ẢNH: BAN TỔ CHỨC

Trong năm 2026, chương trình ghi nhận tổng cộng 50 cá thể rùa biển, thú biển được cứu hộ. Bên cạnh đó, có 16 báo cáo liên quan đến rác thải nhựa được thu gom hoặc ghi nhận trên biển.

Là một trong những ngư dân tích cực tham gia chương trình, ông Nguyễn Ngọc Hiếu cho biết trước khi sử dụng ứng dụng, ông đã nhiều lần cứu và thả rùa biển về tự nhiên.

Những cá thể còn khỏe được thả xuống biển ngay sau khi gỡ ngư cụ. Với những con yếu, ông giữ lại chăm sóc, cho ăn đến khi bình phục mới thả về môi trường tự nhiên.

Từ khi tham gia chương trình, trên hệ thống, ông đã giải cứu 7 cá thể rùa biển. Tuy nhiên, số lượng thực tế ông từng cứu và thả còn nhiều hơn do có những thời điểm đang đánh bắt, máy móc bị dính nước hoặc công việc trên tàu bận rộn nên không thể chụp ảnh, gửi báo cáo kịp thời. Về sau, ông cố gắng ghi hình và cập nhật thường xuyên hơn để đóng góp dữ liệu cho chương trình.

Từ đầu năm đến nay, ông Nguyễn Ngọc Hiếu đã giải cứu 7 cá thể rùa biển mắc lưới, dính câu

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Từng học ngành thủy sản ở Nha Trang và làm nghề nuôi trồng thủy sản, ông Hiếu hiểu rõ đặc tính sinh trưởng chậm cũng như nguy cơ tuyệt chủng của rùa biển. Theo ông, cứu hộ rùa biển không chỉ góp phần bảo tồn loài động vật quý hiếm mà còn giúp bảo vệ môi trường, duy trì cân bằng hệ sinh thái biển.

Ông Nguyễn Hữu Hào, Chủ tịch Hiệp hội Thủy sản tỉnh Gia Lai, cho rằng ngư dân không chỉ khai thác tài nguyên mà còn có thể trực tiếp góp sức bảo vệ đại dương. Với kinh nghiệm và sự hiện diện thường xuyên trên biển, họ có thể cung cấp thông tin quan trọng phục vụ bảo tồn đa dạng sinh học, hướng đến nghề cá bền vững.