Ngày 19.11, Bảo tàng tỉnh Gia Lai khai mạc triển lãm văn hóa Chăm Gia Lai thu hút hàng chục học sinh đến tham quan, tìm hiểu những giá trị văn hóa, lịch sử của người Chăm.



Bảo tàng tỉnh Gia Lai khai mạc triển lãm văn hóa Chăm Gia Lai thu hút hàng chục học sinh đến tham quan ẢNH: ĐỨC NHẬT

Triển lãm được chia thành 3 phần, gồm Dấu ấn Champa thời kỳ Vijaya, Văn hóa Chăm Hroi trong cộng đồng các dân tộc tỉnh Gia Lai, Gìn giữ và phát huy văn hóa Chăm Gia Lai.

Với hơn 120 hình ảnh, tư liệu, hiện vật, triển lãm tái hiện những dấu ấn Champa thời kỳ Vijaya, giới thiệu đời sống văn hóa Chăm Hroi trong cộng đồng các dân tộc ở Gia Lai, đồng thời phản ánh những nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị di sản.

Tại triển lãm, nhiều học sinh đến từ các trường trên địa bàn chăm chú theo dõi phần thuyết minh của nhân viên bảo tàng. Các em đặc biệt thích thú khi được nghe kể những câu chuyện truyền thuyết gắn với các hiện vật, trong đó có hình tượng nữ thần Mahisamadini, còn được biết đến với tên gọi Uma, Devi.

Tượng nữ thần Mahisamadini, còn được biết đến với tên gọi Uma, Devi ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo lời giới thiệu của nhân viên bảo tàng, trong thần thoại Ấn Độ, nữ thần Uma là vợ của thần Siva, mang sức mạnh tiêu diệt những thế lực tà ác đe dọa thế gian.

Học sinh chăm chú lắng nghe truyền thuyết nữ thần Champa tiêu diệt ác quỷ ẢNH: ĐỨC NHẬT

Bên cạnh những câu chuyện truyền thuyết, nhân viên bảo tàng còn giới thiệu các di tích lịch sử, bảo vật quốc gia, lễ hội truyền thống cùng những nét đặc sắc trong đời sống văn hóa của người Chăm. Những thông tin này thu hút sự quan tâm của đông đảo học sinh và khách tham quan.

Sau khi nghe thuyết minh, em Nguyễn Phan Minh Tuệ, học sinh Trường THCS Lê Hồng Phong, cho biết em ấn tượng với hình ảnh nữ thần có nhiều cánh tay, sử dụng các loại binh khí để tiêu diệt ác quỷ, bảo vệ người dân.

"Qua câu chuyện, em biết thêm một truyền thuyết thú vị và hiểu hơn về tín ngưỡng của người Chăm xưa. Em cũng thích được trực tiếp xem các hiện vật, hình ảnh và tìm hiểu những nét đặc sắc trong văn hóa dân gian của dân tộc Chăm", Tuệ chia sẻ.

Bên cạnh những câu chuyện truyền thuyết, học sinh còn được tìm hiểu các di tích lịch sử, lễ hội truyền thống trong đời sống văn hóa của người Chăm ẢNH: ĐỨC NHẬT

Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Phó giám đốc Bảo tàng tỉnh Gia Lai, cho biết triển lãm nhằm giới thiệu, tôn vinh những giá trị tiêu biểu của văn hóa Chăm thông qua hệ thống hình ảnh, tư liệu, hiện vật được lựa chọn, sắp xếp theo một câu chuyện xuyên suốt.

Qua đó, giúp công chúng hiểu rõ hơn về dấu ấn Champa thời kỳ Vijaya, đời sống văn hóa Chăm Hroi cũng như những nỗ lực gìn giữ, phát huy các giá trị di sản trong bối cảnh hiện nay.