Sáng 24.11, tại phường Hoài Nhơn (Gia Lai), dự án Cụm công nghiệp Mỹ An với tổng vốn đầu tư 660 tỉ đồng chính thức động thổ. Dự án rộng gần 70 ha, do Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng Công nghiệp Gia Lai làm chủ đầu tư, được định hướng phát triển theo mô hình công nghiệp sinh thái xanh, ưu tiên chế biến nông, lâm sản và các sản phẩm từ nông sản địa phương

Tham dự buổi lễ có ông Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh và đại diện các viện nghiên cứu, đơn vị khoa học.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Gia Lai cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án Cụm công nghiệp Mỹ An ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Theo UBND phường Hoài Nhơn, dự án được quy hoạch theo mô hình cụm công nghiệp sinh thái xanh. Trong tổng diện tích, 37,38 ha được bố trí cho 19 lô công nghiệp, đáp ứng nhu cầu đầu tư với nhiều quy mô sản xuất khác nhau.

Các ngành nghề thu hút đầu tư chủ yếu gồm chế biến nông, lâm sản, thực phẩm, sản phẩm từ dừa và phụ phẩm từ dừa; sản xuất mỹ phẩm từ nông sản địa phương, dược phẩm, phân bón, sản phẩm vi sinh, chế biến gỗ và các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ít gây ô nhiễm môi trường. Dự án cũng hướng đến thu hút doanh nghiệp cơ khí, sản xuất vật liệu xây dựng, linh kiện điện tử, thiết bị y tế và sản phẩm công nghệ cao.

Ngay trong ngày động thổ hạ tầng, hai dự án Nhà máy chế biến dừa Diamondcoconuts và Nhà máy Dược Nam Phương cũng được khởi động. Đây là những dự án đầu tiên trong định hướng hình thành chuỗi liên kết sản xuất, chế biến sâu, nâng cao giá trị nông, lâm sản địa phương.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, khi hoạt động ổn định, Cụm công nghiệp Mỹ An kỳ vọng tạo từ 2.000 - 2.200 việc làm trực tiếp. Dự án đặt mục tiêu thu hút đầu tư trong và ngoài nước, lấp đầy 100% diện tích đất công nghiệp vào giữa năm 2028. Toàn cụm dự kiến tạo từ 2.000 - 3.000 việc làm trực tiếp và gián tiếp, đạt doanh thu 5.000 - 8.000 tỉ đồng/năm, đóng góp ngân sách nhà nước khoảng 100 - 200 tỉ đồng/năm.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn trao quyết định thành lập Viện Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ (Do do Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng Công nghiệp Gia Lai quản lý). Viện sẽ hỗ trợ chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất cho các doanh nghiệp đầu tư tại Cụm công nghiệp Mỹ An. Các đối tác cũng ký biên bản ghi nhớ hợp tác xây dựng Nhà máy chế biến dừa Diamondcoconuts và Nhà máy Dược Nam Phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn (bên phải) trao quyết định thành lập Viện Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng đề nghị chủ đầu tư dành quỹ đất phù hợp cho doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Các nhà đầu tư thứ cấp cần sớm hoàn thiện thủ tục, xây dựng nhà xưởng, lắp đặt dây chuyền công nghệ hiện đại, ưu tiên sử dụng lao động địa phương và gắn sản xuất với vùng nguyên liệu.

Theo ông Nguyễn Tự Công Hoàng, các cụm công nghiệp trên địa bàn Gia Lai hiện thu hút gần 500 dự án sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho khoảng 28.000 lao động. Qua đó, góp phần tăng thu ngân sách, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, thực hiện chủ trương ly nông bất ly hương.