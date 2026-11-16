Tại sao 2 cụm công nghiệp giữa phố Quy Nhơn chậm di dời?

Ô NHIỄM, NHẾCH NHÁC GIỮA KHU DÂN CƯ

Nhiều năm qua, hoạt động sản xuất tại Cụm công nghiệp (CCN) Nhơn Bình, phường Quy Nhơn Đông, ảnh hưởng đến đời sống người dân sống xung quanh, nhất là vấn đề môi trường.

Cảnh nhếch nhác, phản cảm trước cổng một công ty tại Cụm công nghiệp Nhơn Bình

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo phản ánh của người dân, một số nhà máy phát sinh mùi hôi trong quá trình hoạt động, đặc biệt vào những ngày nắng nóng. Ông Võ Đình Dũng (70 tuổi, ở đường số 2, phường Quy Nhơn Đông) cho biết nhà ông nằm sát một công ty sản xuất phân bón, hóa chất. Vào mùa nóng, mùi hôi từ khu vực kho chứa phân bón, hóa chất của công ty tỏa ra khu dân cư, ảnh hưởng đến sinh hoạt gia đình.

Bên cạnh đó, tình trạng rác tại một số khu vực chưa được xử lý dứt điểm cũng ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị. "Mong các cơ quan chức năng sớm triển khai chủ trương di dời CCN Nhơn Bình ra khỏi khu dân cư, góp phần cải thiện môi trường sống cho người dân", ông Dũng nói.

Trong khi đó, ông Trần Ngọc Đức (51 tuổi, ở đường Phan Huy Ích, phường Quy Nhơn Đông) cho biết hoạt động của một số nhà máy nghiền đá tại CCN Nhơn Bình diễn ra cả ngày lẫn đêm, phát sinh tiếng ồn ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh. Ngoài ra, lượng xe tải trọng lớn thường xuyên ra vào khu vực cũng khiến người dân lo ngại về an toàn giao thông. Vì vậy, ông Đức mong việc di dời CCN này sớm được thực hiện để ổn định đời sống người dân.

Cụm công nghiệp Nhơn Bình (phường Quy Nhơn Đông) nằm giữa khu dân cư

ẢNH: TRANG ANH

Tại CCN Quang Trung, tình trạng đổ rác không đúng nơi quy định cũng khiến người dân bức xúc. Bà Văn Thị Lan (64 tuổi, ở phường Quy Nhơn Nam) cho biết hoạt động sản xuất tại CCN không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt gia đình. Tuy nhiên, trên đường số 24, nơi người dân thường đi bộ, tập thể dục, thời gian qua xuất hiện tình trạng đổ rác và phế thải xây dựng.

Theo bà Lan, dù khu vực này được thu dọn định kỳ hằng tháng, rác vẫn tiếp tục phát sinh. Người dân mong chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý để giữ gìn vệ sinh môi trường.

Ghi nhận thực tế của phóng viên cho thấy, sau nhiều năm hình thành, 2 CCN Quang Trung và Nhơn Bình hiện nằm xen giữa các khu đô thị, khu dân cư thuộc phường Quy Nhơn Nam và phường Quy Nhơn Đông. Hoạt động sản xuất tại đây góp phần phát triển kinh tế địa phương, tạo việc làm cho người lao động, nhưng cũng đặt ra những vấn đề về môi trường và hạ tầng.

Rác tràn lan trên tuyến đường bên cạnh Cụm công nghiệp Quang Trung

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tại CCN Quang Trung, một số tuyến đường đã xuống cấp, rác và phế liệu xây dựng xuất hiện ở nhiều vị trí. Đường số 24 dẫn vào CCN bị hư hỏng do xe tải trọng lớn thường xuyên lưu thông. Sau mỗi trận mưa, mặt đường xuất hiện hàng chục ao nước.

Tương tự, đường Võ Thị Sáu dẫn vào CCN Nhơn Bình có nhiều đoạn hư hỏng, xuất hiện ổ gà, ổ voi do xe tải trọng lớn thường xuyên ra vào các nhà máy. Tình trạng này gây khó khăn cho việc đi lại, nhất là vào mùa mưa. Rác cũng chất đống trên một số tuyến đường và khu vực cổng ra vào nhà máy, xí nghiệp, rất nhếch nhác.

V ƯỚNG MẮC TRONG QUÁ TRÌNH DI DỜI

Chủ trương di dời 2 CCN ra khỏi khu vực đô thị đã được tỉnh Bình Định (cũ) đặt ra từ năm 2014. Đến giai đoạn 2024 - 2025, địa phương triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí địa điểm tiếp nhận các doanh nghiệp tại CCN mới Bùi Thị Xuân, phường Quy Nhơn Tây.

Rác thải trên tuyến đường bên cạnh Cụm công nghiệp Quang Trung

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo kế hoạch ban đầu, việc di dời phải hoàn thành trước tháng 10.2025. Tuy nhiên, quá trình triển khai phát sinh nhiều khó khăn, chủ yếu liên quan đến phương án bồi thường, hỗ trợ và địa điểm tiếp nhận doanh nghiệp.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai, đơn vị chủ trì thực hiện di dời, tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ theo phương án đã lập gần 900 tỉ đồng.

Trong đó, CCN Quang Trung rộng 9,44 ha, có 32 doanh nghiệp bị ảnh hưởng, với kinh phí bồi thường hơn 168 tỉ đồng. CCN Nhơn Bình rộng 46 ha, có 37 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực cơ khí, xây dựng, thương mại - dịch vụ, logistics... và 1 doanh nghiệp là chủ đầu tư CCN Nhơn Bình với kinh phí bồi thường hơn 732 tỉ đồng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, các doanh nghiệp tại CCN Nhơn Bình cơ bản ủng hộ chủ trương di dời về khu vực quy hoạch tại Cụm công nghiệp Quy Nhơn Tây. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp chưa đồng thuận với phương án triển khai, tập trung vào các vấn đề như địa điểm tiếp nhận, mức bồi thường tài sản và công trình trên đất, hỗ trợ ổn định sản xuất, người lao động; các khoản thuế, phí liên quan đến tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng cũng như chênh lệch giữa giá trị đất được bồi thường và tiền thuê đất tại CCN mới.

Theo người dân, những đống rác tập kết ven đường tại cụm công nghiệp gây mất mỹ quan, tạo hình ảnh nhếch nhác, phản cảm

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Ông Ngô Tùng Sơn, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai, cho biết trước những kiến nghị của doanh nghiệp, UBND tỉnh đã giao Thanh tra tỉnh xem xét, làm rõ các nội dung liên quan. Trên cơ sở kết quả thanh tra, UBND tỉnh đã có văn bản trả lời, giải đáp kiến nghị của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, tiến độ đăng ký di dời vẫn còn chậm. Tại CCN Nhơn Bình mới có 11/37 doanh nghiệp đăng ký, CCN Quang Trung có 12/32 doanh nghiệp đăng ký. Như vậy, còn 46 doanh nghiệp tại hai CCN chưa đăng ký di dời đến địa điểm mới.

Theo ông Sơn, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục thông báo kế hoạch di dời đến các doanh nghiệp, trong đó dự kiến thời gian triển khai trước 12 tháng, hạn cuối đến ngày 1.10.2027.

Tại buổi làm việc về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ di dời doanh nghiệp tại hai CCN Nhơn Bình và Quang Trung, ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, nhận định đây là nhiệm vụ lớn, phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp và người lao động.

Xe tải trọng lớn thường xuyên ra vào khiến nhiều tuyến đường quanh 2 cụm công nghiệp Quang Trung và Nhơn Bình xuống cấp, hư hỏng

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện, đồng thời chia sẻ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp di dời và sớm ổn định sản xuất tại địa điểm mới.

Ông Hoàng cũng yêu cầu tổ công tác, các sở, ngành và UBND các phường liên quan tăng cường tuyên truyền, vận động, giải thích rõ chính sách bồi thường, hỗ trợ đã được phê duyệt, cơ sở xác định đơn giá và điều kiện tiếp nhận tại CCN Bùi Thị Xuân để doanh nghiệp hiểu, đồng thuận, chấp hành.

Các cơ quan chức năng phải áp dụng đầy đủ chính sách theo quy định; kịp thời xem xét những kiến nghị có cơ sở, đồng thời giải thích rõ đối với các kiến nghị không có cơ sở giải quyết.