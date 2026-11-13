Người dân chặn đường thi công cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Lên phương án bồi thường

Thời gian qua, xe chở đất phục vụ thi công cao tốc Quy Nhơn - Pleiku liên tục lưu thông trên đường ĐH 26, đoạn qua thôn Phú Lạc, xã Bình An (Gia Lai), gây ảnh hưởng đến đời sống người dân. Một số hộ phản ánh nhà cửa xuất hiện vết nứt, trong khi mặt đường xuống cấp, bụi bặm và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Người dân phản ánh xe chở đất phục vụ thi công cao tốc Quy Nhơn - Pleiku lưu thông liên tục, gây ảnh hưởng đến đời sống ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo phản ánh của người dân, đoàn xe tải chở đất hoạt động với tần suất lớn, kéo dài cả ngày lẫn đêm. Tiếng ồn, bụi đất và tình trạng rung lắc do xe tải trọng lớn qua lại khiến sinh hoạt của nhiều gia đình bị đảo lộn.

Ông Phạm Hữu Thu (61 tuổi, ở xóm 5, thôn Phú Lạc) cho biết, đoàn xe chở đất hoạt động rầm rộ khiến nhà cửa rung lắc mạnh. Nhiều vị trí trong nhà xuất hiện các vết nứt kéo dài từ dưới lên trên, khiến gia đình lo lắng về độ an toàn của công trình.

Không chỉ lo nhà cửa hư hỏng, người dân còn quan ngại về an toàn giao thông khi tuyến đường ĐH 26 khá hẹp nhưng thường xuyên có xe tải trọng lớn lưu thông. Người dân mong muốn các đơn vị liên quan kiểm soát tốc độ phương tiện, tăng cường tưới nước giảm bụi và có giải pháp cải thiện điều kiện lưu thông.

Phát hiện xe quá khổ quá tải

Theo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai, hiện khu vực đường ĐH 26 qua xã Bình An có 4 mỏ đất phục vụ thi công cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, với tổng cộng 137 xe hoạt động.

Cụ thể, mỏ đất Trường Sơn 1 có 35 xe, mỏ Minh Hiếu có 60 xe, mỏ Phúc Lộc có 42 xe. Riêng mỏ Trường Sơn 2 hiện chưa có phương tiện hoạt động.

Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 56 trường hợp vi phạm trên tuyến ĐH 26 và quốc lộ 19B. Các lỗi chủ yếu là chở quá tải trọng, quá chiều cao cho phép và để đất, cát rơi vãi trên đường.

Ông Phạm Hữu Thu lo lắng khi nhà xuất hiện nhiều vết nứt sau thời gian đoàn xe tải chở đất hoạt động ẢNH: ĐỨC NHẬT

Ngoài ra, theo Đội CSGT số 4, thời gian qua đơn vị đã xử lý 984 trường hợp xe chở vật liệu xây dựng vi phạm trên địa bàn quản lý. Những lỗi thường gặp gồm đi vào đường cấm, chở hàng quá khổ, quá tải, để vật liệu rơi vãi và tự ý cơi nới thành thùng.

Lực lượng CSGT cho biết đã tăng cường kiểm tra phương tiện, yêu cầu tài xế khắc phục vi phạm, thu dọn đất, đá rơi vãi để bảo đảm an toàn giao thông. Đối với tình trạng đất từ các mỏ tràn xuống mặt đường khi mưa lớn, lực lượng chức năng yêu cầu ban quản lý dự án và chủ mỏ bố trí phương tiện thu dọn, tránh gây trơn trượt.

Xe vận chuyển vật liệu không được che chắn kỹ, khiến đất rơi vãi trên đường ẢNH: ĐỨC NHẬT

Các tài xế, chủ phương tiện và doanh nghiệp vận tải cũng đã ký cam kết không cơi nới thành thùng, không chở hàng vượt kích thước cho phép. Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục kiểm tra đột xuất tại các điểm tập kết vật liệu và trên tuyến vận chuyển, phối hợp với chủ đầu tư, nhà thầu kiểm soát phương tiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Dự kiến chi trả bồi thường từ ngày 28.11

Liên quan phản ánh nhà cửa bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển vật liệu phục vụ dự án, Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai cho biết đã tổ chức khảo sát sơ bộ các hộ dân bị ảnh hưởng dọc tuyến ĐH 26.

Dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku dài khoảng 125 km, tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỉ đồng ẢNH: ĐỨC NHẬT

Để có cơ sở xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, Ban đã mời Công ty TNHH Giám định Chuyên Việt (đơn vị giám định độc lập) kiểm tra, đánh giá hiện trạng hư hỏng nhà cửa của người dân.

Theo kế hoạch, đơn vị giám định sẽ phối hợp với chủ đầu tư, nhà thầu và chính quyền địa phương kiểm tra hiện trạng từng căn nhà bị ảnh hưởng trong quá trình thi công cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, với tiến độ 7 - 10 hộ/ngày. Công tác khảo sát dự kiến hoàn thành vào ngày 20.11.

Trước ngày 27.11, đơn vị giám định sẽ hoàn tất việc tính toán, xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ có nhà bị hư hỏng. Trên cơ sở kết quả giám định, Ban Quản lý dự án sẽ thông báo phương án đến từng hộ dân. Việc chi trả dự kiến bắt đầu từ ngày 28.11.