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    Hồ Định Bình ở Gia Lai tăng lưu lượng xả nước về hạ du

    Đức Nhật
    Đức Nhật
    Trước tình hình mưa lớn kéo dài, hồ Định Bình (Gia Lai) bắt đầu tăng lưu lượng xả về hạ du lên 180 m³/s từ sáng 13.11, có thể nâng tối đa 350 m³/s tùy diễn biến mưa lũ.

    Sáng 13.11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết Công ty TNHH khai thác công trình thủy lợi Bình Định đã thông báo kế hoạch điều tiết nước hồ Định Bình nhằm chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn trên địa bàn.

    Hồ Định Bình ở Gia Lai tăng lưu lượng xả nước về hạ du- Ảnh 1.

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    ẢNH: TRANG ANH

    Theo Công ty TNHH khai thác công trình thủy lợi Bình Định, đến 14 giờ ngày 12.11, mực nước hồ Định Bình ở cao trình 87,93 m, tương ứng dung tích hơn 177 triệu m³. Lưu lượng nước về hồ đạt 860 m³/s, trong khi tổng lưu lượng điều tiết về hạ lưu là 32 m³/s.

    Dự kiến đến 16 giờ ngày 13.11, mực nước hồ sẽ đạt cao trình mực nước dâng bình thường 91,93 m. Do đó, đơn vị triển khai phương án điều tiết nhằm duy trì mực nước hồ ở cao trình này. Đồng thời, công ty chủ động tích nước để ứng phó nguy cơ thiếu hụt nguồn nước trong năm 2027 do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino.

    Cụ thể, từ 6 giờ ngày 13.11, hồ Định Bình bắt đầu tăng lưu lượng xả về hạ du từ 32 m³/s lên khoảng 180 m³/s. Việc tăng lưu lượng được thực hiện theo 3 đợt, mỗi đợt cách nhau khoảng 30 phút.

    Tùy diễn biến mưa trên lưu vực và lưu lượng nước về hồ, công ty có thể điều tiết với tổng lưu lượng xả tối đa khoảng 350 m³/s.

    Hồ Định Bình ở Gia Lai tăng lưu lượng xả nước về hạ du- Ảnh 2.

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    ẢNH: ĐỨC NHẬT

    Trong quá trình vận hành, đơn vị sẽ theo dõi sát diễn biến thời tiết, mực nước sông tại các trạm thủy văn Bình Nghi, Thạnh Hòa và tình hình thực tế để điều chỉnh lưu lượng xả phù hợp. Trường hợp phải tăng lượng nước xả về hạ lưu nhằm hạ thấp mực nước hồ theo chỉ đạo của UBND tỉnh hoặc quy trình vận hành, công ty sẽ thông báo kịp thời đến UBND các xã, phường liên quan.

    Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, lúc 15 giờ ngày 12.11, mưa lớn khiến mực nước các sông ở phía đông và trung tâm tỉnh duy trì ở mức cao. Đáng chú ý, mực nước tại trạm thủy văn Thạnh Hòa trên sông Kôn đạt 6,96 m, chỉ còn thấp hơn báo động 2 là 0,04 m.

    Trong bối cảnh mưa lũ còn diễn biến phức tạp, việc điều tiết nước hồ Định Bình cần được theo dõi sát để chủ động ứng phó, hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến khu vực hạ du.

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