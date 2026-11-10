Giải phóng mặt bằng 2 cao tốc ở Lâm Đồng: Nơi về đích, nơi còn nghẽn

Ngày 10.11, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng cho biết số liệu cập nhật đến ngày 7.11, công tác giải phóng mặt bằng 2 dự án cao tốc trọng điểm qua Lâm Đồng đang có chuyển biến rõ hơn, nhất là tại dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương. Tuy nhiên, một số địa bàn của dự án Tân Phú - Bảo Lộc vẫn còn khối lượng mặt bằng chưa bàn giao khá lớn.

Thi công cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương đầu tháng 11.2026 ẢNH: HÀ HẬU

Dự án Bảo Lộc - Liên Khương cơ bản thông tuyến mặt bằng

Đối với dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, toàn tuyến đã phê duyệt phương án bồi thường cho 2.477 hộ, với diện tích hơn 551 ha; đã bàn giao cho chủ đầu tư gần 592 ha trên tổng diện tích cần thu hồi hơn 621 ha.

Tại Phường 1 Bảo Lộc, phần lớn mặt bằng đã được bàn giao, chỉ còn 4 hộ với diện tích rất nhỏ. Vướng mắc chủ yếu là một số phương án chưa được phê duyệt, một hộ chưa nhận tiền và một hộ kiến nghị đơn giá bồi thường thấp. Chính quyền địa phương đang vận động, đồng thời chuẩn bị phương án cưỡng chế nếu không đạt đồng thuận.

Xã Bảo Lâm 2 còn một hộ đã nhận tiền nhưng chưa bàn giao, cùng một số hồ sơ chưa phê duyệt, trong đó có diện tích của Công ty chè Ngọc Bảo đang được thẩm định.

Trong khi đó, xã Hòa Ninh, xã Di Linh và Bảo Thuận đã cơ bản hoàn tất bàn giao mặt bằng.

Thi công cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc ẢNH: HÀ HẬU

Điểm nghẽn đáng chú ý là xã Gia Hiệp. Địa phương này còn diện tích chưa bàn giao khá lớn, liên quan nhiều hộ chưa được phê duyệt phương án. Một nhóm hộ đang đề nghị làm rõ nguồn gốc đất; nhóm khác chưa đồng ý kiểm đếm vì cho rằng đơn giá đất thấp và chưa rõ thông tin hành lang lộ giới. UBND xã đã thực hiện kiểm đếm bắt buộc và đề nghị cưỡng chế kiểm đếm.

Tại Ninh Gia, Đức Trọng và Tân Hội, phần lớn mặt bằng cũng đã được bàn giao. Những trường hợp còn lại chủ yếu liên quan chênh lệch giá bồi thường, tranh chấp ranh đất hoặc chưa thống nhất mức bồi thường.

Riêng Hiệp Thạnh còn hai nhóm vướng mắc, nhóm các hộ trong phạm vi chung chưa bàn giao và nhóm hộ tại khu vực ưu tiên cầu vượt. Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng, người dân yêu cầu bố trí tái định cư, đồng thời kiến nghị về bồi thường đất thuộc hành lang quốc lộ 27 và lộ giới cao tốc. Địa phương đang giải quyết khiếu nại và lập thủ tục cưỡng chế đối với trường hợp cố tình không bàn giao.

Lâm Đồng quyết liệt giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh thi công 2 tuyến cao tốc trọng điểm ẢNH HÀ HẬU

Dự án Tân Phú - Bảo Lộc vẫn còn những "nút thắt" lớn

Với dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, đến nay đã phê duyệt phương án bồi thường cho 923 hộ, diện tích hơn 269 ha; bàn giao được hơn 243 ha.

Tại Phường 1 Bảo Lộc, còn tới 72 hộ chưa bàn giao mặt bằng. Các kiến nghị tập trung vào đơn giá bồi thường, vị trí tái định cư và việc tính bổ sung các khoản hỗ trợ.

Phường 2 Bảo Lộc là địa bàn còn nhiều vướng mắc nhất. Theo đó, ngoài số hồ sơ đang rà soát do chồng lấn ranh với thủy điện Đambri, còn nhiều hộ chưa bàn giao. Phần lớn người dân không đồng ý nhận tiền vì cho rằng giá bồi thường thấp; một số hộ khiếu nại, đề nghị áp dụng chính sách bồi thường năm 2026.

Tại xã Đạ Huoai, còn hơn 20 hộ chưa bàn giao, với diện tích gần 12 ha. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là chưa thống nhất giá đất, vị trí đất, phương án bồi thường; một số hộ yêu cầu tái định cư hoặc bổ sung các khoản hỗ trợ khác.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười (bên trái) kiểm tra tiến độ 2 dự án cao tốc, ngày 2.11 ẢNH: CHÍNH THÀNH

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, so với tiến độ trước đây, mặt bằng 2 dự án đã có bước tiến rõ hơn, đặc biệt là Bảo Lộc - Liên Khương khi nhiều địa bàn đã hoàn tất bàn giao. Các trường hợp còn lại cũng được phân loại khá cụ thể để xử lý bằng vận động, hoàn thiện hồ sơ, kiểm đếm bắt buộc hoặc cưỡng chế khi cần thiết.

Tuy nhiên, dự án Tân Phú - Bảo Lộc vẫn chưa thể xem là đã "thông" mặt bằng. Điểm nghẽn của dự án tập trung ở Phường 1 Bảo Lộc, Phường 2 Bảo Lộc và xã Đạ Huoai, với nguyên nhân chủ yếu vẫn là giá bồi thường, tái định cư, nguồn gốc đất và các khoản hỗ trợ khác. Đầu tháng 11 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đi khảo sát thực tế và chỉ đạo tăng tốc giải phóng mặt bằng cho cả 2 dự án; mặt bằng tới đâu nhà thầu thi công đến đó. Không được để xảy ra tình trạng thi công cầm chừng, thiếu nguồn lực hoặc có mặt bằng nhưng không tổ chức thi công ở 2 dự án giao thông trọng điểm này.