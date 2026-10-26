Vì sao người dân khiếu nại giá bồi thường đất cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương?

Liên quan việc áp giá bồi thường đất cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, 15 hộ dân ở xã Gia Hiệp (Lâm Đồng) khiếu nại cách xác định vị trí và giá đất, cho rằng một số tài sản được chọn để so sánh có dấu hiệu bất hợp lý, ảnh hưởng đến quyền lợi của người có đất bị thu hồi.

Mới đây, đoàn kiểm tra thuộc Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã làm việc với ông Nguyễn Duy Minh, đại diện 15 hộ dân, ghi nhận nguyện vọng và tiếp nhận các tài liệu liên quan.

Đoạn cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương qua địa bàn xã Gia Hiệp ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Đất mặt đường nhỏ giá bồi thường cao hơn mặt đường lớn?

Trước đó, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Công văn số 16333 (ngày 27.9) và Công văn số 17081 (ngày 7.10), giao Thanh tra tỉnh xem xét, xử lý và trả lời công dân theo quy định trong tháng 10.2026.

Trao đổi với Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Duy Minh cho biết các hộ dân rất ủng hộ chủ trương triển khai dự án, mong muốn phối hợp với chính quyền địa phương tháo gỡ vướng mắc để sớm bàn giao mặt bằng. "Tuy nhiên, người dân cho rằng chứng thư định giá đất số 353 ngày 3.11.2025 (viết tắt Chứng thư định giá số 353) do một công ty ở Hà Nội thực hiện có những điểm chưa hợp lý, dẫn đến việc xác định giá bồi thường chưa phản ánh đúng giá trị đất", ông Minh cho biết.

Theo phản ánh của người dân, Chứng thư định giá số 353 sử dụng giao dịch của thửa đất số 331 (tờ bản đồ 30A) và số 190 (tờ bản đồ 19) làm tài sản so sánh. Tuy nhiên, biên bản kiểm tra thực tế ngày 28.5 của đoàn kiểm tra gồm đại diện Phòng Kinh tế xã Gia Hiệp, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng và các hộ dân ghi nhận 2 thửa đất này không có trên bản đồ hành chính xã Gia Hiệp.

Từ đó, người dân đặt vấn đề về tính phù hợp của việc sử dụng các giao dịch trên để xây dựng đơn giá bồi thường.

Thửa đất 361 (khoanh đỏ) chỉ đường đất dẫn vào, nhưng được xác định ở “Vị trí 1 trong khu dân cư”. Trong khi đó, đất của một số hộ dân dọc đường liên thôn Phú Hiệp 1 (đánh dấu màu vàng), nơi có nhiều nhà dân sinh sống hai bên đường, lại được xác định ở “Vị trí 2 ngoài khu dân cư” ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Một điểm khác được các hộ dân phản ánh là việc xác định vị trí thửa đất số 361 (tờ bản đồ số 23), không thuộc diện thu hồi của dự án, lại được lấy làm tài sản so sánh. Thửa đất này được xác định ở "Vị trí 1 trong khu dân cư", hiện trồng cà phê, có đường đất rải đá rộng 3,5 m và cách quốc lộ 20 khoảng 1.355 m.

Trong khi đó, đất của các hộ dân có mặt tiền hàng chục mét tiếp giáp đường giao thông liên thôn Phú Hiệp 1 rộng 5 - 6 m, ô tô có thể tránh nhau, hai bên có nhiều nhà dân. Các thửa đất này có cả đất ở và đất nông nghiệp, cách quốc lộ 20 khoảng 800 - 900 m, nhưng được xác định là "Vị trí 2 ngoài khu dân cư".

Theo Quyết định số 955 ngày 25.12.2025 của UBND xã Gia Hiệp, giá bồi thường đất trồng cây lâu năm tại "Vị trí 1 trong khu dân cư" là 302.000 đồng/m², trong khi đất trồng cây lâu năm tại "Vị trí 2 ngoài khu dân cư" là 141.000 đồng/m².

Các hộ dân khiếu nại đứng tại vị trí thửa đất 361 được chọn làm tài sản so sánh để định giá đất ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Người dân cho rằng thửa đất số 361 có điều kiện vị trí bất lợi hơn nhưng lại được xếp vào vị trí có giá cao hơn đất của họ. Cách xác định này, theo ông Minh, khiến tiền bồi thường thấp hơn nhiều so với thực tế, không đủ để các hộ mua đất khác xây nhà và ổn định cuộc sống.

Các hộ dân đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra toàn diện chứng thư định giá số 353; nếu phát hiện sai sót, cần xem xét hủy bỏ hoặc điều chỉnh theo quy định pháp luật.

UBND xã Gia Hiệp ban hành 2 văn bản "đá" nhau

Đáng chú ý, ngày 12.6, UBND xã Gia Hiệp có văn bản gửi công ty thực hiện Chứng thư định giá số 353, cho biết xã đã phê duyệt giá đất cụ thể và toàn bộ phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương trên cơ sở chứng thư này.

Đường đất rải đá dẫn vào thửa đất 361, nhưng được xác định ở “Vị trí 1 trong khu dân cư” ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Trong văn bản, UBND xã Gia Hiệp nêu một số vấn đề cần rà soát. Cụ thể, thửa đất số 361 được xác định ở "Vị trí 1 trong khu dân cư", với hiện trạng khu dân cư thưa thớt, cách đường huyện 150 m.

Qua rà soát, xã cho rằng thửa đất thực tế không cách đường huyện 150 m; tuyến đường được đề cập chỉ là đường ngõ xóm. Đối chiếu các quy định và quy hoạch liên quan, xã nhận định thửa đất này thuộc vị trí 3 ngoài khu dân cư.

Từ những vấn đề trên, UBND xã Gia Hiệp đề nghị công ty kiểm tra lại toàn bộ tài sản so sánh trong Chứng thư định giá số 353, đánh giá mức độ phù hợp của giá đất cụ thể với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất phổ biến trên thị trường khu vực lân cận sau khi điều chỉnh tài sản so sánh. Nếu phát hiện nội dung chưa bảo đảm, công ty cần giải trình bằng văn bản và đề xuất phương án điều chỉnh cụ thể.

Trong khi nhiều hộ dân sống lâu năm dọc 2 bên đường thôn Phú Hiệp 1, nơi có nhiều nhà dân, nhưng đất chỉ được xác định thuộc “Vị trí 2 ngoài khu dân cư” ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Tuy nhiên, tại văn bản số 1748 ngày 30.9, trả lời kiến nghị của người dân, UBND xã Gia Hiệp đưa ra những lý giải khác.

Theo văn bản này, việc sử dụng thêm những vị trí chưa phù hợp như thửa đất số 361 để xác định giá tại "Vị trí 1 trong khu dân cư" không ảnh hưởng đến quyền lợi người dân, bởi tuyến chính của đường cao tốc không có thửa đất nào thuộc vị trí này.

Đối với 2 thửa đất không có trên bản đồ địa chính xã, UBND xã cho rằng các hợp đồng liên quan không được sử dụng trực tiếp làm tài sản so sánh nên không ảnh hưởng đến giá đất đã phê duyệt.

Về mức giá bồi thường, chính quyền xã cho biết giá đất được xây dựng dựa trên các hợp đồng giao dịch thành công. Việc giá đất thấp hay cao cũng có thể chịu ảnh hưởng từ việc người dân kê khai thông tin giao dịch có đúng thực tế hay không.

Một số hộ dân ở xã Gia Hiệp đã di dời, bàn giao mặt bằng để triển khai dự án đường cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Các hộ dân không đồng tình với những lý giải trên. Họ đặt câu hỏi nếu thửa đất được xác định ở "Vị trí 1 trong khu dân cư" không nằm trong phạm vi thu hồi thì căn cứ nào được dùng để xác định đất của họ thuộc vị trí 2 hay vị trí 3, trong hay ngoài khu dân cư.

Người dân cũng đề nghị làm rõ cơ sở so sánh để phê duyệt giá đất trong trường hợp các thửa đất được ghi nhận trong hợp đồng giao dịch nhưng không có trên bản đồ địa chính xã.

Đối với nhận định giá đất có thể chịu ảnh hưởng từ việc kê khai thông tin giao dịch, các hộ dân cho rằng nếu có trường hợp kê khai không đúng thực tế thì không thể lấy đó làm căn cứ để xác định giá bồi thường cho những hộ khác.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, một lãnh đạo UBND xã Gia Hiệp cho biết địa phương đã ban hành văn bản số 1748 trả lời kiến nghị của người dân trên cơ sở tham mưu của các đơn vị chuyên môn. Do đây là khiếu nại lần đầu, vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của xã.

Hiện UBND xã đang thu thập hồ sơ, làm rõ các tình tiết liên quan, đồng thời dự kiến mời người dân đối thoại để cung cấp thông tin và sớm giải quyết vụ việc.

Lãnh đạo UBND xã Gia Hiệp đề nghị phóng viên có văn bản yêu cầu cung cấp thông tin để địa phương trả lời cụ thể hơn. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục thông tin khi có phản hồi của cơ quan chức năng.