Chuyện lạ ở Tây Ninh: Hai cụm công nghiệp kín chỗ nhưng chưa có quy hoạch

Doanh nghiệp hoạt động trong cụm công nghiệp thiếu "giấy khai sinh"

Đó là cụm công nghiệp (CCN) Hoàng Long Long Cang và CCN Kiến Thành ở xã Long Cang, tỉnh Tây Ninh (trước sáp nhập thuộc huyện Cần Đước, tỉnh Long An)

Theo Sở Công thương tỉnh Tây Ninh, CCN Hoàng Long Long Cang rộng 65 ha, chủ đầu tư là Công ty CP Tập đoàn Hoàng Long. Cụm đã đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng, hiện tiếp nhận 11 dự án, tỷ lệ lấp đầy 100%.

CCN Kiến Thành rộng khoảng 29,3 ha. Chủ đầu tư là Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mại Kiến Thành. Cụm cũng đã hoàn chỉnh hạ tầng, hiện có 15 dự án, lấp đầy 100%.

Hơn 95 hecta đất của 2 CCN Hoàng Long và Kiến Thành giáp ranh với nhau ở xã Long Cang ẢNH: BẮC BÌNH

Thế nhưng, CCN Hoàng Long Long Cang chưa có quyết định thành lập. Cụm hoạt động theo Công văn số 4234/UBND-KT ngày 31.7.2008 do UBND tỉnh Long An (cũ) ban hành. Cụm hình thành trước khi có quy chế quản lý CCN. Quy chế này ban hành tại Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19.8.2009.

Đối với CCN Kiến Thành đã được thành lập theo Quyết định số 1201/QĐ-UBND ngày 15.4.2011 của UBND tỉnh Long An (cũ).

Dù vậy, 2 cụm vẫn chung một "nút thắt". Đến nay, chưa cụm nào được phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng.

Gốc rễ bắt đầu từ hơn 20 năm trước, đất 2 cụm từng thuộc KCN Long Định - Long Cang, do Công ty CP Cơ khí Long An làm chủ đầu tư giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng cơ sở.

Năm 2004, tỉnh Long An (cũ) phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/2.000 cho KCN này. Văn bản phê duyệt là Quyết định số 1000/QĐ-UB ngày 13.4.2004. Các chủ đầu tư sau đó nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Họ đầu tư hạ tầng rồi chuyển nhượng, cho thuê đất để sản xuất.

Ngày 5.8.2010, UBND tỉnh Long An (cũ) ban hành Quyết định số 2187/QĐ-UBND hủy quy hoạch chi tiết KCN Long Định - Long Cang (đến nay, Công ty CP Cơ khí Long An vẫn còn khiếu nại nhiều vấn đề liên quan - PV). Từ đây, 2 khu đất công đã có nhà máy mất căn cứ quy hoạch.

Dù hoạt động từ lâu, tỷ lệ lấp đầy 100%, nhưng CCN Kiến Thành vẫn chưa có phê duyệt quy hoạch xây dựng ẢNH: BẮC BÌNH

Tình trạng này đã được HĐND tỉnh Tây Ninh ghi nhận vào cuối tháng 8.2026. Báo cáo với HĐND tỉnh Tây Ninh, xã Long Cang cho biết xã gặp khó khăn về cấp phép xây dựng trong 2 CCN này vì pháp lý "treo".

Tây Ninh gỡ "nút thắt" theo hướng nào?

Vì sao 2 cụm đã lấp đầy vẫn chưa thể duyệt quy hoạch? Sở Công thương tỉnh Tây Ninh giải thích, đất công nghiệp tại đây đã được tỉnh giao cho chủ đầu tư, các doanh nghiệp thứ cấp cũng đã xây nhà xưởng. Tuy nhiên, hiện trạng xây dựng không đảm bảo tỷ lệ một số chỉ tiêu về tỷ lệ đất giao thông, đất cây xanh và đất hạ tầng kỹ thuật theo Quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD của Bộ Xây dựng.

Để tháo gỡ các vướng mắc này, từ năm 2021, các sở ban ngành có liên quan của tỉnh Long An cũ đã có nhiều cuộc họp bàn nhưng không giải quyết được vấn đề.

Mới nhất ngày 24.9.2026, Sở Công thương tỉnh Tây Ninh họp với các sở, ngành và nhà đầu tư, thống nhất phương án là rà soát hiện trạng thực tế với mục tiêu phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng theo hiện trạng thực tế.

Sở Công thương cũng đề xuất giao UBND xã Long Cang chủ trì việc rà soát hiện trạng thực tế tại 2 CCN đã hoạt động 20 năm mà chưa có "giấy khai sinh".

Trong đó, UBND xã Long Cang sẽ cùng nhà đầu tư rà soát hiện trạng quy hoạch, sử dụng đất, đề xuất phương án xử lý, gửi Sở Công thương. Sở sẽ báo cáo UBND tỉnh Tây Ninh xin chủ trương thực hiện.

Riêng CCN Hoàng Long Long Cang, Sở Công thương yêu cầu thêm một bước. Đó là sau khi duyệt quy hoạch, CCN này phải làm thủ tục thành lập. UBND xã Long Cang có trách nhiệm đôn đốc nhà đầu tư.

Trước đó, sau khi khảo sát, tiếp nhận các vướng mắc tại 2 CCN Hoàng Long và Kiến Thành, HĐND tỉnh Tây Ninh đánh giá công tác phối hợp của sở chuyên ngành "có lúc, có việc còn chưa kịp thời". Việc phản hồi văn bản do cấp xã đề nghị còn chậm. HĐND tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh sớm chỉ đạo xử lý vướng mắc 2 CCN. Mục tiêu là thành lập cụm và phê duyệt quy hoạch chi tiết theo quy định.



