Chậm quy hoạch chung, chính quyền cơ sở tại Tây Ninh lúng túng

Từ tháng 9.2026, HĐND tỉnh Tây Ninh đã tổ chức nhiều đoàn khát sát việc chấp hành pháp luật trong quản lý nhà nước về xây dựng. Qua đó, HĐND tỉnh ghi nhận đang tồn tại một "điểm nghẽn" chung là chính quyền cơ sở nhiều nơi lúng túng vì quy hoạch chung cấp xã chậm được phê duyệt.

Xã lúng túng vì thiếu quy hoạch chung

Theo báo cáo của UBND xã Cần Giuộc, xã có dự án nhà ở xã hội rộng khoảng 3,67 ha nằm trong kế hoạch phát triển nhà ở năm 2026 của tỉnh Tây Ninh. Tuy nhiên, đến nay, dự án chưa được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500. Nguyên nhân là quy hoạch chung đô thị mới Cần Giuộc chưa được duyệt.

Các đoàn khảo sát của HĐND tỉnh Tây Ninh ghi nhận nhiều dự án đã tồn tại từ lâu nhưng khó khăn trong giải phóng mặt bằng ẢNH: B.B

Kéo theo đó, quy hoạch phân khu theo địa giới mới cũng chưa lập được. Mọi thủ tục tiếp theo đều phải dừng. UBND xã Cần Giuộc đã xin ý UBND tỉnh, Sở Xây dựng và được cho chủ trương làm song song. Nghĩa là quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu được lập cùng lúc với quy hoạch chung. Dù vậy, đến thời điểm khảo sát của HĐND tỉnh Tây Ninh, dự án vẫn chưa có quy hoạch chi tiết.

Từ 1.7.2025 đến 1.7.2026, xã Cần Giuộc đã cấp 853 giấy phép xây dựng, tổ chức 1.234 lượt kiểm tra và xử lý 12 trường hợp vi phạm. Mặt khác, xã còn nhiều khu dân cư tự phát, xây nhà liền kề. Các khu này cần có quy hoạch chung để có cơ sở rà soát tổng thể để chỉnh trang.

Tại xã Long Cang, cái khó nằm ở vùng quy hoạch Khu công nghiệp Thuận Đạo 2. Khu công nghiệp này có trong quy hoạch tỉnh điều chỉnh hồi tháng 2.2026, nhưng khu vực này chưa có quy hoạch chi tiết.

Sau sáp nhập, xã Long Cang, tỉnh Tây Ninh có nhiều điều kiện phát triển nhưng cũng tồn tại nhiều vấn đề khó giải quyết triệt để nếu thiếu quy hoạch chung ẢNH: B.B

Xã Long Cang hiện không xác định được các thửa đất có được xây nhà hay không. Nếu được xây dựng, xã cũng chưa rõ phải cấp loại giấy phép nào. Đó có thể là giấy phép chính thức, giấy phép có thời hạn hoặc chỉ thông báo khởi công. Hiện xã Long Cang vẫn cấp phép theo đồ án quy hoạch chung của 3 xã cũ trước sáp nhập. Hơn 1 năm qua, xã chỉ giải quyết 17 hồ sơ cấp phép xây dựng, con số thấp nhất trong các địa phương được khảo sát.

Ở xã Rạch Kiến, vướng mắc nằm ở hệ thống đường nông thôn. Đường giao thông nông thôn, đường liên ấp và đường nội bộ chưa có quy định về chỉ giới xây dựng. Việc kiểm tra, xử lý vi phạm vì thế gặp khó. Thời gian qua, xã chủ yếu dùng "giải pháp tình thế" là vận động người dân tự nguyện chừa 2,5 m tính từ tim đường khi xây nhà.

Rạch Kiến còn có 5 dự án, khu nhà ở và tái định cư, tổng quy mô khoảng 163,84 ha. Trong đó, 2 dự án hiện chưa phê duyệt quy hoạch.

Tại phường Gia Lộc và một số địa bàn, đoàn khát sát của HĐND tỉnh Tây Ninh ghi nhận quy hoạch theo địa giới mới chưa hoàn thiện. Có trường hợp quy hoạch sử dụng đất xác định là đất ở, người dân đã được chuyển mục đích và nộp nghĩa vụ tài chính. Tuy nhiên, khi đối chiếu quy hoạch xây dựng, vị trí đó lại không phù hợp chức năng nhà ở, vì vậy chưa đủ cơ sở cấp giấy phép xây dựng.

Sở Xây dựng sẽ trình đủ 96 hồ sơ xã, phường lên UBND tỉnh

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, việc hoàn thành quy hoạch chung đô thị, nông thôn (cấp xã) tại Tây Ninh đã được chỉ đạo nhiều lần.

Cụ thể, ngày 17.6.2026, Văn phòng Chính phủ có Công văn 5669/VPCP-CN. Năm ngày sau, UBND tỉnh Tây Ninh giao Sở Xây dựng phải hoàn thành trước ngày 1.7.2026. Mốc thời gian này không đạt.

Ngày 10.7.2026, Văn phòng Chính phủ tiếp tục có Công văn 6697/VPCP-CN truyền đạt chỉ đạo của Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu các tỉnh bảo đảm tiến độ. Bộ Xây dựng được giao theo dõi, đôn đốc các địa phương.

Ông Nguyễn Nam Hưng, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh, cho biết sở sẽ trình đầy đủ đồ án quy hoạch chung tất cả 96, xã phường lên Hội đồng thẩm định của tỉnh trong tháng 10.2026 ẢNH: B.B

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Nam Hưng, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh, cho biết sở được tỉnh giao chủ trì thực hiện quy hoạch này. "Hiện sở đã trình hội đồng tỉnh được khoảng 2/3 trong tổng số 96 xã, phường", ông Hưng nói và cho biết trong tháng 10 này sở sẽ trình UBND tỉnh đầy đủ các quy hoạch chung cấp xã.

Ông Nguyễn Đăng Minh Xuân, Chánh văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh, cho hay thời gian thực hiện quy hoạch chung và công bố quy hoạch cấp xã là đến cuối năm 2026. Từ nay đến cuối năm, Hội đồng thẩm định của tỉnh sẽ xem xét các hồ sơ trình của Sở Xây dựng, nếu đạt yêu cầu, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ phê duyệt quy hoạch của 96 xã, phường trong quy 4 năm 2026. Sau đó, các xã, phường công bố quy hoạch.







